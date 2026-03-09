Consumo en retroceso: alimentos, ropa y perfumería, entre los rubros que más cayeron en febrero

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída interanual del 5,6% en febrero de 2026 a precios constantes, según el Índice de Ventas Minoristas Pyme. A pesar de que en la comparación mensual se observó una suba del 2,6% desestacionalizada, el sector acumula una retracción del 5,2% en lo que va del año.



El informe muestra que el consumo en los comercios de cercanía continúa afectado por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de costos operativos. El relevamiento también indica que seis de los siete rubros analizados cerraron el mes con resultados negativos, lo que confirma la persistencia de un escenario contractivo en el comercio minorista.

Los rubros más golpeados por la caída del consumo

Entre los sectores con mayores retrocesos se ubicaron bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, que registraron una baja del 14,4% interanual. También mostraron caídas importantes perfumería, con un descenso del 10,7%, y alimentos y bebidas, que retrocedieron 8,7%.

Otros segmentos también mostraron resultados negativos, aunque de menor magnitud. El rubro textil e indumentaria registró una baja del 7,4%, mientras que calzado y marroquinería tuvo una caída del 1,1% y ferretería, materiales eléctricos y de la construcción retrocedió 0,3%.

La única excepción fue farmacia, que logró un leve crecimiento interanual del 0,3% en el volumen de ventas.

Alimentos: menor volumen de compra y foco en productos básicos

En el caso del rubro alimentos y bebidas, la caída del 8,7% se vinculó con cambios en el comportamiento de consumo. El final de la temporada de verano y el inicio del ciclo lectivo provocaron un traslado del gasto de los hogares hacia otros rubros, especialmente los vinculados con la educación.

A esto se sumó el impacto del aumento en productos como carnes y lácteos, que redujo la compra por volumen. Los comerciantes señalaron que la demanda se concentró principalmente en bienes de primera necesidad y productos de menor precio.

El informe también destaca que el uso de tarjetas de crédito y promociones bancarias se consolidó como una herramienta clave para sostener el consumo en este sector.

Bazar y artículos para el hogar: el rubro con la mayor caída

El segmento de bazar, decoración y muebles fue el más afectado del mes. La caída del 14,4% en las ventas estuvo asociada al traslado del gasto hacia la compra de útiles escolares y otros productos vinculados al inicio del ciclo lectivo.

Los comerciantes también señalaron que el aumento de costos operativos y la presión tributaria influyeron en los precios finales, lo que redujo la cantidad de operaciones. La demanda se concentró en artículos de menor valor unitario y rotación rápida.

Calzado y ropa: el inicio de clases amortiguó la caída

En el rubro calzado y marroquinería, las ventas retrocedieron 1,1% interanual. La demanda de mochilas, calzado escolar y otros artículos vinculados al regreso a clases permitió amortiguar el descenso del consumo.

En el caso de textiles e indumentaria, la contracción fue mayor y alcanzó el 7,4%. Según el informe, la reducción del poder adquisitivo de los hogares y el aumento de costos operativos condicionaron los resultados del sector.

Los comerciantes señalaron que parte de las ventas se concentraron en uniformes escolares y prendas vinculadas al inicio del ciclo lectivo. También se registró un cambio en el comportamiento de compra, con consumidores que visitan los locales físicos para probar talles pero finalizan la compra en plataformas digitales.

Perfumería y cambios en los hábitos de compra

El sector de perfumería registró una caída interanual del 10,7% en el volumen de ventas. El informe indica que la disminución del consumo en los locales físicos convive con un crecimiento del comercio electrónico dentro del rubro.

Según el relevamiento, las ventas online aumentaron 16,7%, lo que refleja una migración parcial de los consumidores hacia canales digitales. Al mismo tiempo, la demanda se concentró más en productos de higiene personal que en artículos de estética.

Ferreterías: demanda centrada en reparaciones básicas

En el rubro ferretería, materiales eléctricos y de la construcción se observó una caída del 0,3% interanual. La actividad se concentró principalmente en productos destinados a reparaciones urgentes y mantenimiento del hogar.

Los comerciantes señalaron que el aumento de precios en insumos y servicios redujo los márgenes de ganancia. Además, indicaron que el rubro no fue una prioridad para los hogares frente a gastos considerados esenciales, como la alimentación o la educación.

Farmacias, el único sector que logró crecer

Las farmacias fueron el único rubro que mostró un resultado positivo, con un aumento del 0,3% interanual en las ventas. El carácter esencial de los medicamentos y la cobertura de obras sociales ayudaron a sostener el nivel de actividad.

No obstante, el informe señala que el sector también enfrenta dificultades, entre ellas el aumento de los costos de reposición y demoras de hasta tres meses en los pagos provenientes de obras sociales.

Cómo ven los comerciantes la situación del sector

El relevamiento de CAME también consultó a los dueños de los comercios sobre su percepción de la actividad. "El 52,6% de los encuestados afirmó que la situación de su negocio se mantiene estable en comparación con el año pasado, mientras que el 38,8% indicó que su situación empeoró".

En cuanto a las expectativas para los próximos doce meses, el 46,6% cree que su situación seguirá igual, el 42,9% espera una mejora y el 10,5% proyecta un deterioro.

Respecto de las inversiones, el 57,6% de los comerciantes considera que el contexto actual no es adecuado para realizar nuevos desembolsos. Solo el 15,5% lo percibe como un momento oportuno, mientras que el 26,9% se mantiene indeciso.