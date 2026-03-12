Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 12 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

La inflación de alimentos alcanzó el 3,3% en febrero: cuáles fueron los productos que aumentaron y los que bajaron

El rubro de alimentos y bebidas creció un 3,3%, impulsado por el fuerte salto en el precio de la carne.

COviedo

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en febrero un aumento del 2,9% mensual y acumuló una variación interanual del 33,1%. Dentro de ese resultado, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un incremento del 3,3% en el mes, lo que lo ubicó como la segunda división con mayor suba.

El comportamiento de los precios de los alimentos es especialmente relevante para los sectores de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de sus recursos a la compra de productos básicos. Por ese motivo, esta categoría suele tener un fuerte impacto en la evolución del costo de vida a nivel nacional.

El gráfico de la variación por divisiones.
El gráfico de la variación por divisiones.

Durante febrero, el alza del rubro se sintió en todas las regiones del país y estuvo impulsada principalmente por aumentos en carnes y derivados. En contraste, algunos productos frescos -especialmente verduras- mostraron caídas estacionales que contribuyeron a moderar parcialmente la suba general.

Inflación por regiones en alimentos

En la comparación mensual, el mayor incremento en alimentos y bebidas no alcohólicas se registró en el Noreste argentino, con una suba del 4,5%. Le siguieron la región de Cuyo (4,3%), el Noroeste (4,1%), la región Pampeana (3,4%), el Gran Buenos Aires (3%) y la Patagonia (2,5%).

Los alimentos que más aumentaron en febrero

Entre los productos con mayores incrementos de precio durante el mes se destacaron:

• Pollo entero: +10,2%

• Naranja: +8,7%

• Paleta (corte vacuno): +8,1%

• Papa: +8,1%

• Cuadril: +8,0%

• Nalga: +8,0%

• Hamburguesas congeladas: +7,4%

• Carne picada común: +7,1%

• Asado: +5,7%

• Salchicha tipo Viena: +5,7%

Otros productos con subas por encima del promedio del rubro


•Aceite de girasol: +4,5% 

•Azúcar: +4,1%

•Salchichón y salame: entre +3,6% y +3,8%

•Queso sardo: +3,1%

Los alimentos que bajaron de precio


Al mismo tiempo, algunos productos registraron caídas en sus valores durante febrero:

•Tomate redondo: 22,2%

•Limón: 16,9%

•Lechuga: 6,3%

•Pan de mesa (pieza de aproximadamente 390 gramos): 4,6%

•Banana: 4,3%

•Zapallo anco: 3,2%

•Tomate entero en conserva: 1,9%

•Fideos secos tipo guisero: 0,5%

•Polvo para flan: 0,5%

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop
Noticias

Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de IPC