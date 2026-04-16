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Jueves, 16 de abril de 2026

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Inflación mayorista: marzo cerró con una suba del 3,4% y la interanual rozó el 28%

Tras el mínimo del 1% registrado en febrero, el indicador del INDEC mostró una aceleración de 2,4 puntos porcentuales. El impacto del conflicto en Medio Oriente y la estacionalidad de los alimentos presionaron el índice.

COviedo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en marzo una suba del 3,4%. El dato representa una aceleración significativa respecto al mes previo, cuando el indicador había mostrado un incremento de apenas el 1,0%.

Con este registro, la inflación mayorista acumula un alza del 6,1% en el primer trimestre del año, mientras que la variación interanual se ubicó en el 27,9%.

La suba mensual estuvo traccionada fundamentalmente por los productos nacionales (+3,5%), mientras que los bienes importados mostraron una dinámica más moderada con un avance del 1,1%.

Radiografía del aumento: el peso de la energía 

Dentro del segmento local, el comportamiento de los rubros fue dispar. Los Productos Primarios lideraron las subas con un 7,8%; mientras que los Manufacturados registraron un incremento del 2,3%. La Energía Eléctrica, en tanto, avanzó un 2,1%.

El dato más alarmante dentro de los primarios fue el salto del petróleo crudo y gas, que se dispararon un 27,3%. Según el informe, este movimiento responde de manera directa al impacto del conflicto en Medio Oriente sobre las cotizaciones internacionales, lo que también empujó al alza a los productos refinados del petróleo (+6,6%).

El INDEC también difundió las variantes básicas del índice. El Índice de Precios Internos Básicos (IPIB) aumentó un 3,0%, excluyendo el efecto impositivo de los precios mayoristas.

Por otra parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró una suba del 3,0%, reflejando el incremento del 5,4% en bienes primarios y el 2,0% en manufacturas y energía.

La visión oficial y el anticipo de la inflación minorista

La inflación mayorista es seguida de cerca por los analistas, ya que suele actuar como un indicador adelantado de los precios que llegarán a las góndolas (IPC).

Pese a la aceleración de marzo, el presidente Javier Milei ratificó el sendero de desaceleración que observa el Gobierno.

"La inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. Podrán ponerlo como quieran, pero la inflación está bajando y los precios mayoristas anticipan lo que viene a futuro en minoristas", había expresado el mandatario semanas atrás.

Respecto al salto puntual de este mes, Milei lo atribuyó a factores externos y estacionales: "Marzo es un mes con una estacionalidad muy negativa. Impactó Educación, todo lo vinculado a la guerra y su efecto en el transporte y, obviamente, el impacto de la carne. Eso es lo que explica este salto en la tasa de inflación".

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