Bonos: el Gobierno consiguió otros U$S 200 millones

El Gobierno dio un nuevo paso en su objetivo de sumar liquidez en dólares. Este jueves obtuvo otros U$S 200 millones a partir de la emisión de bonos en moneda extranjera bajo legislación local.

La suma fue obtenida en la segunda vuelta de la licitación que había comenzado el miércoles 15 de abril. De acuerdo a la práctica instaurada por la Secretaría de Finanzas en los últimos meses, después de cada subasta de títulos se realiza una nueva ronda en la que se puede adquirir una suma complementaria a los valores (precio y tasa) prefijados en el tramo anterior.

En el caso de esta segunda vuelta, la adjudicación se distribuyó entre U$S 100 millones entre el Bonar 27 al 5,12% de interés y de otros u$s100 millones en Bonar 28 al 8,51% de rendimiento. En la jornada anterior el Gobierno había colocado U$S 150 millones en cada uno de esos bonos en las mismas condiciones.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de USD 200 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 611 millones.



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%u27A1%uFE0F 29/10/27 (AO27) - USD 100 millones a 5.12% TIREA (5.00% TNA).

%u27A1%uFE0F 31/10/28 (AO28) - USD 100... April 16, 2026

El objetivo de las autoridades es sumar dólares para hacer frente a los compromisos de deuda de la segunda mitad del año. En julio, el Tesoro deberá hacer frente a unos U$S 4.300 millones correspondiente a capital e intereses de los bonos emitidos en el canje de títulos de 2020.

La novedad llegó apenas un día después de que el Fondo Monetario Internacional anunciara un "staff level agreement" (un acuerdo a nivel de su staff técnico) que augura la pronta aprobación de un nuevo desembolso por U$S 1.000 millones.

El hecho fue tomado como un éxito por el equipo económico y en particular por el ministro Luis Caputo, quien había viajado a Washington para estar presente en la Asamblea de Primavera del organismo y para destrabar ese giro que se había demorado algunas semanas.

Luis Caputo, ministro de Economía.

A través de sus redes sociales, el funcionario confirmó: "Llegamos a un acuerdo con el FMI", y remarcó el valor del resultado tras la negociación. "Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años", sostuvo.

Con el acuerdo alcanzado, Caputo puso el foco en el impacto hacia adelante: "Contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país".



