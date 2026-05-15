El Gobierno avanza con la licitación de la Hidrovía y abrirá las ofertas económicas el martes

El Gobierno nacional formalizó la etapa final de la licitación para la modernización, ampliación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal al concluir la evaluación técnica de las empresas precalificadas.

A través de la Resolución 28/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, se estableció que el próximo martes se procederá a la apertura de los sobres con las propuestas económicas.

Las tareas licitadas contemplan el dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la principal ruta fluvial del país, por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino.

Durante la fase técnica del proceso licitatorio, se analizaron los antecedentes, los planes de trabajo y la experiencia operativa de las firmas internacionales Jan De Nul NV y Dredging, Environmental & Marine Engineering NV, bajo una serie de criterios que fueron validados por Naciones Unidas.

El organismo regulador ratificó las calificaciones y determinó que no existieron impugnaciones formales en los términos previstos por el pliego administrativo, debido a la falta de presentación de las garantías requeridas por parte de las compañías intervinientes.

El puntaje técnico y la definición económica

En el dictamen emitido por la Comisión Evaluadora de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, la empresa Jan De Nul obtuvo un total de 66,20 puntos en su calificación, mientras que la firma Dredging, Environmental & Marine Engineering NV alcanzó los 42,14 puntos.

La apertura del Sobre N°3, que contiene las ofertas económicas de ambas corporaciones, se llevará a cabo el martes 19 de mayo a las 13 horas de manera virtual mediante la plataforma oficial CONTRAT.AR.

Esta última instancia administrativa tendrá una incidencia decisiva sobre el resultado de la adjudicación de la obra pública, dado que la propuesta económica representa el 60% de la puntuación total contemplada en el pliego del proceso de selección.

Respaldo corporativo al nuevo esquema logístico

El avance del proceso de concesión de la denominada Hidrovía cosechó expresiones de apoyo por parte de diversos sectores del ámbito empresarial y productivo local.

Entre las instituciones del sector privado que respaldaron de manera explícita el esquema impulsado por las autoridades nacionales se encuentran la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la Cámara Naviera Argentina y distintas entidades portuarias y marítimas.

De acuerdo con las estimaciones de los pliegos licitatorios oficiales, el futuro contrato de concesión para la administración de la red fluvial prevé inversiones del orden de los 10.000 millones de dólares.

Desde el ámbito corporativo señalaron que dicho flujo de capitales privados estará destinado a optimizar la infraestructura de transporte con el propósito de mejorar la competitividad logística global y reducir de manera significativa los costos operativos del comercio exterior de la Argentina.