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Miércoles, 29 de abril de 2026

Quilmes va por su propio polo tecnológico: cómo será el ambicioso "Quilmes TEC"

La iniciativa, en conjunto con la UNQ, apunta a formar talento y generar nuevas oportunidades laborales.

Redacción FMQ

La Municipalidad de Quilmes abrió la Licitación Pública N° 25/2026 para avanzar con la construcción del edificio "Quilmes TEC", un proyecto estratégico que se emplazará en el barrio La Paz, en Quilmes Oeste, y que apunta a impulsar el desarrollo tecnológico y la generación de empleo en el distrito.

Según el llamado oficial, el presupuesto destinado a la obra asciende a $1.888.336.985,38, posicionándose como una de las inversiones más importantes del año en materia de infraestructura local. La iniciativa es impulsada por el Municipio en articulación con la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), con el objetivo de consolidar un polo orientado a la innovación, la capacitación y la divulgación científica.

El futuro edificio contará con un FabLab (laboratorio de fabricación digital), un museo interactivo de ciencia, aulas destinadas a la formación tecnológica y oficinas, conformando un espacio integral pensado para el desarrollo del conocimiento y la inserción laboral.

En cuanto al cronograma administrativo, los interesados podrán retirar o descargar los pliegos hasta el 8 de mayo de 2026 en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, ubicada en Alberdi 500, segundo piso, previo pago del valor del pliego fijado en $9.441.685.

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