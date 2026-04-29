Operativo integral en Quilmes: multas, secuestros y saneamiento hídrico

El Municipio de Quilmes realizó este martes un intenso operativo integral conjunto de control, limpieza y saneamiento hídrico en los zanjones linderos a la autopista Buenos Aires-La Plata, en la zona de Villa Luján, del que participaron diferentes áreas comunales y fuerzas de seguridad, con el objetivo de evitar anegamientos a causa del arroje y vuelcos ilegales de basura, escombros, distintos elementos y materiales. Además, se procedió a labrar infracciones, multas e incautaciones de vehículos a los responsables de estas acciones.

"Llevamos adelante un trabajo en conjunto con las diferentes áreas del Municipio para evitar el anegamiento de los diferentes canales de desagüe hídrico y con ese mismo objetivo se identificaron responsables y se sancionaron a los mismos", señaló el secretario de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido.

En este marco, se infraccionó a los autores de estos vuelcos ilegales en los citados cursos de agua, que generan el taponamiento de los mismos y provocan anegamientos en las zonas linderas, ya que no permiten el normal escurrimiento del agua. Entre los sancionados, se encuentra una empresa que se dedicaba al servicio de volquetes, que arrojaba en el lugar sus desperdicios y escombros. En este contexto, se demoró a dos vehículos y cuatro volquetes.

El procedimiento fue coordinado por la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, y contó con la colaboración de las Secretarías de Servicios Públicos, de Seguridad y de Ambiente y GIRSU, a cargo de Sebastián García, Gaspar De Stéfano y Roberto Gaudio, respectivamente. Las mismas aportaron funcionarios y personal de sus distintas áreas de gestión para resguardar la zona y para realizar tareas, además, del equipamiento, como camiones y maquinaria de excavación y recolección, y de hidráulica para realizar el saneamiento y ampliación de los zanjones.

También fueron parte del operativo la Subsecretaría de Zoonosis, encabezada por Pamela Dreher, que procedió al secuestro de dos caballos que se hallaban en estado de hacinamiento, viviendo entre el barro y la basura, sin documentación ni libreta sanitaria que acredite su vacunación y la posible transmisión de enfermedades. En esa línea, la Agencia de Ordenamiento y Vial, a cargo de Lucas Schuld, se encargó de retirar del lugar autos abandonados, que fueron trasladados al playón municipal para su posterior compactación.