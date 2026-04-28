Brutal choque en Quilmes Este: motociclista, inconsciente tras impactar contra una camioneta

Un motociclista resultó gravemente herido este martes tras protagonizar un violento accidente de tránsito en la intersección de las calles Mitre y Dorrego, en Quilmes Este.

Según fuentes del caso, el hecho se produjo cuando la moto colisionó contra la puerta trasera de una camioneta utilitaria, en circunstancias que aún se investigan. El impacto fue de tal magnitud que el conductor salió despedido y cayó pesadamente sobre el asfalto.

Como consecuencia del siniestro, la víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza y la fractura de uno de sus brazos, quedando inconsciente en el lugar.

Tras un llamado al 911, personal del SAME arribó rápidamente a la escena y brindó las primeras asistencias. Luego, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital de Quilmes, donde quedó internado bajo atención médica.

Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el choque y establecer responsabilidades.