Hallan un cuerpo en el Río de Quilmes: investigan si se trata de uno de los pescadores desaparecidos

Dos hombres que habían salido a pescar en bote en el Río de la Plata, a la altura de Villa Domínico, permanecen desaparecidos desde el domingo, en un hecho que mantiene en vilo a sus familias y moviliza a las autoridades. Tras 48 horas de búsqueda, este martes por la tarde fue hallado el cuerpo de un hombre en la costa de Quilmes, y se investiga si corresponde a uno de los pescadores.



Los desaparecidos fueron identificados como Alcides Ledesma, de nacionalidad argentina, y José Luis Herrera, de origen paraguayo. Ambos habían dejado una camioneta blanca estacionada en el Parque del Río de Avellaneda antes de ingresar al agua.

Un testigo que se encontraba pescando desde la costa aseguró haberlos visto en el horizonte realizando señales de luces. El momento quedó registrado en un video en el que también se observa la intensidad del viento en ese momento. Según relató, las condiciones eran peligrosas para la navegación, y señaló que se dio aviso a la Prefectura Naval Argentina (PNA).

La desaparición ocurrió en un contexto de fuerte bajante del río, lo que habría obligado a los pescadores a internarse más de lo habitual para encontrar zonas con suficiente profundidad.

El martes por la noche, personal de búsqueda encontró el cuerpo de un hombre en la costa de Quilmes. Los investigadores sospechan que podría tratarse de uno de los dos pescadores desaparecidos, arrastrado río abajo por la corriente.

Si bien las familias ya fueron notificadas y las vestimentas coincidirían con las que llevaba una de las víctimas al momento de su desaparición, este miércoles se realizará el reconocimiento formal del cuerpo y la autopsia para confirmar su identidad.