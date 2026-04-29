ANSES Quilmes: quiénes cobran este miércoles 29 de abril
El organismo previsional oficializó las fechas y montos de pago para las jubilaciones y pensiones de sus afiliados durante abril 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a abril, que incluye jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones sociales.
El cronograma abarca a jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad, prestaciones de pago único y la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
• DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo