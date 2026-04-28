Deportes e inclusión en Quilmes: primer encuentro de escuelas de educación especial privadas

El Municipio de Quilmes llevó llevó a cabo este lunes y con la presencia de la intendenta interina local, Eva Mieri, el primer encuentro deportivo de instituciones de educación especial privadas del distrito, que se desarrolló en el Polideportivo Municipal "Reynaldo Gorno", ubicado sobre el bulevar Omar Indio Gómez -ex Vicente López- y Lafinur, en Quilmes Oeste, en el marco de los preparativos para los Juegos Bonaerenses 2026.

"Hoy lo importante es encontrarnos, compartir y divertirnos en cualquiera de las disciplinas donde participen. Darles la bienvenida a este polideportivo que siempre los va a recibir y agradecerles el trabajo a todos los profes y las dires, que hacen lo posible para que todos tengan esta oportunidad", afirmó Eva frente a los alumnos, acompañada por el secretario de Deportes, Nicolás Mellino, y su par de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

Por su parte, Mellino comentó: "Los chicos vinieron a hacer una jornada de práctica deportiva en el marco de la preparación para los Juegos Bonaerenses. En mayo vamos a tener otra jornada. Para nosotros es un orgullo contar con espacios como este polideportivo que nos permiten integrar a estas escuelas".

En tanto, el coordinador del área de Discapacidad del Municipio, Amílcar Ayala, señaló: "La idea es visibilizar, generar concientización de que este lugar es de todos y que sepan nuestros horarios para que los chicos que se preparen para los Juegos Bonaerenses, puedan acercarse a entrenar".

Vale mencionar que la convocatoria reunió unos 60 jóvenes hasta los 13 años, compartiendo una jornada de recreación y actividades deportivas en el predio del Polideportivo Municipal, donde se realizaron prácticas de atletismo, fútbol y tenis de mesa, entre otras disciplinas. El evento se lleva a cabo por primera vez con distintas escuelas privadas del distrito, con el objetivo de que los y las estudiantes se preparen para los próximos Juegos Bonaerenses. Las escuelas participantes fueron Alter; Decroly; Fronteras Abiertas; Nuevo Horizonte; Ser Especial y Centro de Día del Sur.