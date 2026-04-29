Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 29 de abril
Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 23 grados, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
Este miércoles en la Ciudad aumentará la nubosidad y, según el SMN, podrían registrarse algunas lloviznas por la mañana. En tanto que las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 23 grados, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
El jueves el cielo estará algo nublado, con temperaturas de entre 10 y 22 grados, con viento del norte.
El viernes, feriado, el cielo estará mayormente nublado. La temperatura mínima será de 15 grados y la máxima de 24 grados. No se esperan lluvias.