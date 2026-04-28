Baja la temperatura en Buenos Aires: ¿Cuál será el día más frío de la semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que, a partir de mañana miércoles 29 de abril, el AMBA vivirá un proceso de inestabilidad.

Dicha noticia reveló que la caída de agua decidió adelantarse para complicar la media mañana del miércoles. Se espera que el fenómeno afecte el inicio de la actividad laboral.

Se disparó un aviso por un 30% de probabilidades de precipitaciones débiles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El reporte sorprendió a quienes ya habían guardado el paraguas.

Lluvia y ráfagas en la Ciudad

El termómetro prometió un repunte temporal con una máxima que tocará los 23 grados, aunque la sensación de alivio resultará de brevedad temporal.

Con vientos que rotarán desde el noroeste, se esperan ráfagas de 50 kilómetros por hora. Dicha velocidad constante impactó en la humedad ambiente del distrito.

Esta variabilidad preparará el terreno para un jueves 30 que mantendrá marcas de entre 10 y 22 grados. El firmamento se presentará mayormente despejado durante esa jornada.

Se disparó un aviso por un 30% de probabilidades de precipitaciones débiles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pronóstico para el feriado del 1 de mayo

Hacia el viernes 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajador, la inestabilidad acorraló al pronóstico extendido. Se prevé la llegada de chaparrones hacia el final de la tarde.

Los registros mínimos se ubicarán en los 15 grados, mientras que el tope alcanzará los 23. El ambiente pesado denunció la entrada inminente de un nuevo frente gélido.

Los expertos ratificaron que esta situación dará paso a un sábado 2 con cielo limpio. Sin embargo, una masa fresca se asentará en la región bajando los valores térmicos.

El marcador se ubicará entre los 12 y los 20 grados, obligando a utilizar abrigos livianos para cualquier salida nocturna por la Capital Federal.

Se prevé la llegada de chaparrones hacia el final de la tarde del día viernes.

Viento antártico y sensación térmica de 0 grados

La percepción de baja temperatura ganará terreno el domingo 3, cuando la mínima descienda hasta los 9 grados. El sol apenas logrará elevar el marcador hasta los 20.

Dicho fenómeno advirtió a los vecinos que el veranito de otoño finaliza frente al avance de la masa antártica. El ingreso masivo de este sistema estalló en los radares oficiales.

Se trata del evento más intenso de lo que va de 2026. El desplazamiento de la corriente templada frenó las expectativas de sol y dará paso a condiciones de invierno anticipado.

Según el pronóstico extendido, el impacto más violento se sentirá el próximo lunes 4 de mayo. Se esperan ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

Según el pronóstico extendido, el impacto más violento se sentirá el próximo lunes 4 de mayo.

Precauciones ante la ola de frío extremo

Dicha intensidad provocará que el ambiente se sienta "para el sogazo" en plena vía pública. Las corrientes provenientes del sur derrumbarán la sensación térmica hasta los 0 grados.

Estar bajo estas condiciones exige precaución en las primeras horas de la semana entrante. El frente se desplazará rápidamente hacia Buenos Aires, Córdoba y el Litoral.

Las mínimas reales bajarán hasta los 7 grados, marcando el inicio del período más crudo del año. Se prevén las primeras heladas en las zonas rurales de la provincia.

Resulta fundamental el uso de vestimenta por capas para evitar que el viento traspase la protección corporal. También se aconsejó supervisar los sistemas de calefacción domiciliaria.