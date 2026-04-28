Urgente: hay alertas amarilla por lluvias, vientos fuertes y viento zonda en cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 28 de abril una alerta alertas amarillas por lluvias, vientos y viento zonda que rige para al menos cinco provincias.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa confirmó que hay una alerta amarilla por lluvias para zonas de la provincia de Neuquén, Río Negro, Chubut y el sudeste de Santa Cruz.

Hay alertas amarillas por lluvias, fuertes vientos y viento zonda en varias regiones del país (Imagen captura).

"El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local", destacó.

En paralelo, el SMN rige alerta amarilla por vientos en Neuquén, Río Negro y Chubut. "En el área de cobertura se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente, especialmente en regiones de Neuquén y Río Negro", indicó.

Por su parte, se lanzó en las últimas horas una alerta amarilla por viento zonda en el sur de Mendoza. "El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", señaló.

Clima en el AMBA

Por último, este martes se espera una jornada con el cielo parcialmente nublado y un ambiente frío a templado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 20°C.