¡Se vino el fresco con todo! Hay alerta amarilla por frío extremo en Buenos Aires: ¿Cuándo llueve?

El invierno se adelantó en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el frío se hace sentir con fuerza, por lo cual el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla debido a las bajas temperaturas que afectan a la región, además de un aviso por lluvias para la semana que viene.

La jornada de este domingo arrancó con un clima muy frío. El organismo nacional informó que en la Ciudad de Buenos Aires la temperatura mínima será de 3 grados centígrados, mientras que la máxima apenas alcanzará los 10°C. Además, se espera un cielo mayormente despejado durante gran parte del día.

Las condiciones invernales continuarán durante el inicio de la semana. Para el lunes se prevé una mínima de 3 grados y una máxima de 14, con nubosidad variable y sin lluvias en el horizonte. El martes habrá un leve ascenso térmico: las marcas oscilarán entre los 7 y los 17°C, bajo un cielo parcialmente cubierto.

Según el pronóstico extendido, el miércoles y el jueves presentarán características similares. Las temperaturas rondarán entre los 8 y los 14 grados, aunque el jueves podría marcar el regreso de las precipitaciones: en algunos puntos del AMBA, la probabilidad de lluvias se ubicará entre el 10% y el 40%.

En cuanto al viento, se espera que sople desde los sectores sur y este con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. No se anticipan ráfagas de relevancia durante la mayor parte de la semana.

El panorama para el cierre de la semana tampoco muestra cambios importantes. El viernes las temperaturas se mantendrán entre los 10 y los 15 grados, con abundante nubosidad y escasas chances de lluvia, inferiores al 10%. Para el sábado se proyectan valores similares, con una mínima de 9°C y una máxima de 15.

El pronóstico del tiempo del SMN para la semana que viene.

Alerta por frío extremo en varias provincias

El SMN emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas frías para gran parte de la provincia de Buenos Aires. El organismo explicó que este tipo de advertencias corresponde a períodos en los que las temperaturas máximas y mínimas alcanzan valores que pueden afectar la salud de la población.

En algunos distritos bonaerenses, como Coronel Suárez, Bolívar y Pergamino, los registros térmicos incluso descienden por debajo de los 0°C.

La advertencia también alcanza a amplias zonas del país, incluyendo el oeste de Chubut, gran parte de La Pampa, casi toda la provincia de San Luis, sectores del sur y oeste de Córdoba, además del sur y centro de San Juan.

Por otra parte, el organismo meteorológico mantiene vigente una alerta amarilla por fuertes vientos para el sur de Santa Cruz y para todo el territorio de Tierra del Fuego e Islas Malvinas.