Vuelven las lluvias, tormentas y vientos a Buenos Aires: ¿Qué advierte el pronóstico para el fin de semana largo?

Las condiciones del clima en Buenos Aires sufrirán un drástico cambio. De acuerdo a los últimos datos, el ingreso de un frente de inestabilidad provocará lluvias y un posterior descenso de la temperatura que quebrará la calma de las jornadas previas.

La modificación se consolidará a lo largo de este fin de semana, impulsado por una fuerte rotación de vientos que no solo traerá precipitaciones generalizadas, sino que además abrirá la puerta a una masa de aire frío.

De acuerdo al pronóstico, este fenómeno obligará a cambiar los planes al aire libre y a sacar abrigos pesados debido a una notable caída en las marcas del termómetro.

Sábado de lluvias y viento: ¿En qué momento desmejora el clima?





Este sábado 13 se presenta como el día más inestable de todo el período, caracterizado por un ambiente gris y húmedo con una temperatura máxima estimada en 14 grados y una mínima de 9.

Si bien la mañana iniciará con neblinas y sin precipitaciones directas (0% de probabilidad), la situación cambiará por completo a partir del mediodía.

Por la tarde, la probabilidad de lluvias aisladas se ubicará entre un 10% y un 40%, acompañadas por ráfagas intensas de viento provenientes del sector sur que oscilarán entre los 42 y 50 km/h.

A la noche, el mal tiempo se agudizará significativamente. El porcentaje de lluvias ascenderá a un rango de entre 40% y 70%, manteniéndose las fuertes ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Las precipitaciones se extenderán hasta el domingo por la madrugada, franja horaria que registrará un 10% a 40% de probabilidad de lluvias con temperaturas que tocarán un piso de apenas 6 grados.

Domingo de "transición": ¿Cómo estará el clima?





A partir de la mañana del domingo 14, el frente de tormentas abandonará la región, dando lugar a un marcado proceso de mejoramiento climático, aunque con un ambiente muy frío.

El termómetro registrará una brusca caída, fijando la temperatura máxima en 10 grados y una mínima de apenas 3 hacia el final del día.

El cielo se presentará mayormente despejado a soleado durante el mediodía y la tarde, con probabilidades de lluvia nulas (0%) y vientos moderados de entre 13 y 22 km/h, lo que calmará las fuertes ráfagas del día anterior. La noche cerrará con cielo despejado y marcas térmicas de un dígito cercanas a los 8 grados.

El clima para el fin de semana en Buenos Aires.

Pronóstico extendido: ¿Cuál es el tiempo para la próxima semana?





Las proyecciones meteorológicas semanales anticipan un retorno a la estabilidad absoluta, sin probabilidades de nuevas precipitaciones en el corto plazo:

Lunes 15: jornada plenamente soleada. La temperatura mínima será la más baja de la semana, tocando los 4 grados , mientras que la máxima ascenderá hasta los 15 con vientos muy leves.

Martes 16: el cielo se mostrará algo nublado. Se registrará un leve ascenso térmico que llevará la mínima a 7 grados y la máxima a 17 . Se prevé una reactivación temporal de ráfagas de viento por la mañana de entre 42 y 50 km/h .

Miércoles 17: continuará el cielo parcialmente nublado . Las marcas del termómetro se estabilizarán con una mínima de 7 y una máxima que alcanzará los 15 grados .

Jueves 18: jornada con nubosidad variable. El ambiente se mantendrá fresco por la mañana con 9 grados de mínima , trepando por la tarde a una agradable máxima de 17 grados .

Viernes 19: cierre de la semana laboral con nubosidad persistente pero templado. La temperatura mínima se elevará notablemente hasta los 13 grados, mientras que la máxima se consolidará en los 16.