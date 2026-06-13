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Sábado, 13 de junio de 2026

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CLIMA

Vuelven las lluvias, tormentas y vientos a Buenos Aires: ¿Qué advierte el pronóstico para el fin de semana largo?

El fin de semana arrancó con un marcado desmejoramiento climático. Cuándo se desploma la temperatura, la llegada de fuertes ráfagas y el pronóstico extendido de cara a los próximos días.

Lucía Reppin
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Las condiciones del clima en Buenos Aires sufrirán un drástico cambio. De acuerdo a los últimos datos, el ingreso de un frente de inestabilidad provocará lluvias y un posterior descenso de la temperatura que quebrará la calma de las jornadas previas.

La modificación se consolidará a lo largo de este fin de semana, impulsado por una fuerte rotación de vientos que no solo traerá precipitaciones generalizadas, sino que además abrirá la puerta a una masa de aire frío.

De acuerdo al pronóstico, este fenómeno obligará a cambiar los planes al aire libre y a sacar abrigos pesados debido a una notable caída en las marcas del termómetro.

Sábado de lluvias y viento: ¿En qué momento desmejora el clima?

Este sábado 13 se presenta como el día más inestable de todo el período, caracterizado por un ambiente gris y húmedo con una temperatura máxima estimada en 14 grados y una mínima de 9.

Si bien la mañana iniciará con neblinas y sin precipitaciones directas (0% de probabilidad), la situación cambiará por completo a partir del mediodía.

Por la tarde, la probabilidad de lluvias aisladas se ubicará entre un 10% y un 40%, acompañadas por ráfagas intensas de viento provenientes del sector sur que oscilarán entre los 42 y 50 km/h.

A la noche, el mal tiempo se agudizará significativamente. El porcentaje de lluvias ascenderá a un rango de entre 40% y 70%, manteniéndose las fuertes ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Las precipitaciones se extenderán hasta el domingo por la madrugada, franja horaria que registrará un 10% a 40% de probabilidad de lluvias con temperaturas que tocarán un piso de apenas 6 grados.

Domingo de "transición": ¿Cómo estará el clima?


A partir de la mañana del domingo 14, el frente de tormentas abandonará la región, dando lugar a un marcado proceso de mejoramiento climático, aunque con un ambiente muy frío.

El termómetro registrará una brusca caída, fijando la temperatura máxima en 10 grados y una mínima de apenas 3 hacia el final del día.

El cielo se presentará mayormente despejado a soleado durante el mediodía y la tarde, con probabilidades de lluvia nulas (0%) y vientos moderados de entre 13 y 22 km/h, lo que calmará las fuertes ráfagas del día anterior. La noche cerrará con cielo despejado y marcas térmicas de un dígito cercanas a los 8 grados.

De acuerdo al pronóstico, este fenómeno obligará a cambiar los planes al aire libre y a sacar abrigos pesados debido a una notable caída en las marcas del termómetro.Sábado de lluvias y viento: ¿En qué momento desmejora el clima?Este&nbsp;sábado 13 se presenta como el día más inestable de todo el período, caracterizado por un ambiente gris y húmedo con una temperatura máxima estimada en 14 grados&nbsp;y una mínima de 9.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Si bien la mañana iniciará con neblinas y sin precipitaciones directas (0% de probabilidad), la situación cambiará por completo a partir del mediodía.Por la tarde, la probabilidad de lluvias aisladas se ubicará entre un 10% y un 40%, acompañadas por ráfagas intensas de viento provenientes del sector sur que oscilarán entre los 42 y 50 km/h.A la noche, el mal tiempo se agudizará significativamente. El porcentaje de lluvias ascenderá a un rango de entre 40% y 70%, manteniéndose las fuertes ráfagas de viento de hasta 50 km/h.Las precipitaciones se extenderán hasta el domingo por la madrugada, franja horaria que registrará un 10% a 40% de probabilidad de lluvias con temperaturas que tocarán un piso de apenas 6 grados.Domingo de "transición": ¿Cómo estará el clima?A partir de la mañana del domingo 14, el frente de tormentas abandonará la región, dando lugar a un marcado proceso de mejoramiento climático, aunque con un ambiente muy frío.El termómetro registrará una brusca caída, fijando la temperatura máxima en 10 grados&nbsp;y una mínima de apenas 3&nbsp;hacia el final del día.El cielo se presentará mayormente despejado a soleado durante el mediodía y la tarde, con probabilidades de lluvia nulas (0%) y vientos moderados de entre 13 y 22 km/h, lo que calmará las fuertes ráfagas del día anterior. La noche cerrará con cielo despejado y marcas térmicas de un dígito cercanas a los 8 grados.El clima para el fin de semana en Buenos Aires.
El clima para el fin de semana en Buenos Aires.

Pronóstico extendido: ¿Cuál es el tiempo para la próxima semana?

Las proyecciones meteorológicas semanales anticipan un retorno a la estabilidad absoluta, sin probabilidades de nuevas precipitaciones en el corto plazo:

  • Lunes 15: jornada plenamente soleada. La temperatura mínima será la más baja de la semana, tocando los 4 grados, mientras que la máxima ascenderá hasta los 15 con vientos muy leves.

  • Martes 16: el cielo se mostrará algo nublado. Se registrará un leve ascenso térmico que llevará la mínima a 7 grados y la máxima a 17. Se prevé una reactivación temporal de ráfagas de viento por la mañana de entre 42 y 50 km/h.

  • Miércoles 17: continuará el cielo parcialmente nublado. Las marcas del termómetro se estabilizarán con una mínima de 7 y una máxima que alcanzará los 15 grados.

  • Jueves 18: jornada con nubosidad variable. El ambiente se mantendrá fresco por la mañana con 9 grados de mínima, trepando por la tarde a una agradable máxima de 17 grados.

  • Viernes 19: cierre de la semana laboral con nubosidad persistente pero templado. La temperatura mínima se elevará notablemente hasta los 13 grados, mientras que la máxima se consolidará en los 16.

Buenos Aires: el pronóstico para la próxima semana.
Buenos Aires: el pronóstico para la próxima semana.

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