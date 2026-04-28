Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 28 de abril

Este martes en la Ciudad el cielo estará parcialmente nublado. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 20 grados, con viento del oeste rotando al noroteste.

El miércoles aumentará la nubosidad y las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 23 grados, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El jueves el cielo estará algo nublado, con temperaturas de entre 10 y 22 grados, con viento del norte. No se esperan lluvias.