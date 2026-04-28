Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 28 de abril
El SMN indicó que la temperatura llegará a 20 grados en el AMBA.
Este martes en la Ciudad el cielo estará parcialmente nublado. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 20 grados, con viento del oeste rotando al noroteste.
El miércoles aumentará la nubosidad y las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 23 grados, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
El jueves el cielo estará algo nublado, con temperaturas de entre 10 y 22 grados, con viento del norte. No se esperan lluvias.