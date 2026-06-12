Vuelve a subir el boleto de colectivo en el AMBA: cuáles serán las nuevas tarifas y en qué líneas se aplicarán

Los usuarios de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán afrontar un nuevo aumento en el costo del boleto a partir del próximo lunes. Se trata de un incremento del 2% que elevará el pasaje mínimo a $728,28 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada.

Es el segundo tramo de incrementos que determinó la Secretaría de Transporte a principios de mayo. Ya está oficializado que habrá otro aumento el 15 de julio.

Cómo quedaron las tarifas y en qué líneas se aplicará el nuevo aumento

Con SUBE registrada, el boleto mínimo será de $728,28 mientras que en el tramo de 3 a 6 kilómetros aumentará $835,32; en el de 6 a 12, a $952; en el de 12 a 27, a $1.075,37 y en los viajes de más de 27 kilómetros el pasaje costará $1227,76.

En tanto, quienes viajen con una tarjeta SUBE sin nominalizar, los valores de las tarifas oscilarán entre $1.456,56 y $2.455,52.

El nuevo cuadro tarifario en colectivos de líneas nacionales que circulan por el AMBA (Fuente Boletín Oficial).

El nuevo cuadro tarifario se instrumentará en las líneas de jurisdicción nacional que son las que unen la ciudad de Buenos Aires con el conurbano. Son la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

También subirá el boleto de tren

Desde el lunes también se aplicará un incremento de 12,9% en los pasajes de trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur.

El boleto mínimo aumentará a $350 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada, el de segunda sección (entre 12 y 24 kilómetros) a $470 y el de tercera sección (más de 24 kilómetros) a $590. En tanto, quienes compren el boleto en efectivo a través de las ventanillas tendrán que pagar una tarifa plana de $1.100.