Una histórica linea de colectivo que une CABA y el conurbano cambia de número y extiende su recorrido

La Secretaría de Transporte de la Nación avanzó con un plan de reordenamiento que modificará el esquema de los colectivos del AMBA en junio de 2026. La medida estatal busca concentrar los trayectos urbanos en redes troncales. De esta manera, las autoridades intentan reducir los gastos operativos y reestructurar el sistema de traslado en la región metropolitana.

El proyecto masivo, oficializado en el Boletín Oficial, genera incertidumbre para miles de pasajeros que viajan desde el sur del conurbano bonaerense hacia la Capital Federal. La normativa abrió una instancia administrativa de 15 días corridos. En este plazo, los usuarios y municipios afectados pueden presentar impugnaciones antes de la ejecución del cambio.

La línea 154 perderá su autonomía en la zona sur

La difusión de los documentos oficiales develó que la histórica línea 154 dejará de operar bajo esa numeración en junio de 2026. La empresa Microómnibus 45 SACIF, firma privada que administra el servicio desde el año 2002, impulsó la iniciativa de unificación.

Los informes de rentabilidad sectorial demostraron que este ramal constituye uno de los menos redituables del Área Metropolitana de Buenos Aires. La compañía justificó la baja debido a un recorrido corto y a la disminución de pasajeros diarios en las planillas.

Ante el recorte de subsidios estatales y la presión financiera, la firma argumentó que la fusión otorgará mayor eficiencia. Los empresarios buscan optimizar el uso de los choferes y reducir las unidades en circulación para bajar los costos de mantenimiento.

Años atrás, la firma intentó una ramalización de hecho en los barrios sureños. Sin embargo, las autoridades regulatorias frenaron la maniobra comercial y la obligaron a mantener el número 154 de forma autónoma, una restricción que la nueva resolución dejó sin efecto.

La Secretaría de Transporte de la Nación busca reducir costos operativos mediante la unificación de ramales troncales.

El nuevo esquema de recorridos urbanos y la extensión a Retiro

El plan diseñado determinó que el trayecto histórico entre la estación de Lanús y Plaza Constitución continuará garantizado. La modificación principal implica que los coches abandonarán su vieja identidad visual. Los vehículos pasarán a exhibir el número de la línea 45 en sus carteleras frontales.

La novedad operativa radica en que el recorrido se extenderá hasta la terminal de Retiro. Esta ampliación de la traza conectará el sur del Gran Buenos Aires con la cabecera ferroviaria porteña. La medida eliminará las combinaciones secundarias y beneficiará el bolsillo de los trabajadores.

Por otra parte, el proyecto ejecutivo decretó la eliminación de los servicios semirrápidos. Los actuales ramal B y ramal C dejarán de operar como expresos. Ambas opciones se transformarán en recorridos comunes con paradas fijas en toda la traza urbana.

Los voceros técnicos explicaron que la modificación busca incrementar el volumen de pasajeros por kilómetro. También reducirá el valor del boleto para los usuarios, quienes abonarán la tarifa estándar. Para cuidar los tiempos de viaje, las unidades mantendrán el uso estratégico de la Autopista 9 de Julio Sur.

La reestructuración del transporte público suma siete bajas

La desaparición de este servicio representa la séptima baja del sistema de transporte público desde diciembre de 2023. El Ministerio del área ejecuta una reestructuración profunda para centralizar la red de colectivos en empresas troncales y eliminar superposiciones.

En este proceso, la línea 8 unificó bajo su órbita la estructura de la línea 5. Por su parte, la línea 6 concretó una fusión parcial para acoplarse de manera directa al trayecto habitual que realiza la línea 50.

Asimismo, los coches y frecuencias de la línea 115 absorbieron a la línea 23. En tanto, la línea 32 pasó a controlar el recorrido de la línea 75. Finalmente, la línea 151 unificó sus servicios con la línea 90 y la línea 106 integró la traza de la línea 99.

En paralelo, los inspectores ratificaron que el ramal A de la línea 45, que conecta Remedios de Escalada con Ciudad Universitaria, continuará con sus tareas habituales. Este sector mantendrá sus frecuencias y paradas vigentes sin ningún tipo de modificación.

Las autoridades resolverán el destino final de este tradicional servicio de transporte cuando expire el plazo legal de objeciones. Los pasajeros del sur bonoerense aguardan el inicio de la nueva modalidad operativa en las calles, un cambio que marcará el cierre de una era en la región.