Dramático rescate: colectivo quedó colgado con decenas de pasajeros al borde de un precipicio

Un accidente con tintes afortunados tuvo lugar cerca de la localidad neuquina de Buta Ranquil, en donde un colectivo quedó colgado en la banquina de la Ruta 6, a 15 metros de altura, por lo que 41 pasajeros vivieron escenas de temor ante la posible caída del vehículo.

El episodio ocurrió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, cuando la unidad de Transporte Leader quedó colgado en zona de Pampa Tril, distante a unos 40 kilómetros de la mencionada localidad. "Fue una situación muy peligrosa", señaló el jefe de cuartel de Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil, Claudio Quiroga, a LM Neuquén.

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Según indicó, recibieron un llamado de un vocal de la comisión directiva del cuerpo de Bomberos Voluntarios local, el cual hizo antes de que el colectivo se quedara varado y sin poder encenderse por problemas de electricidad.

"El colectivo se había salido fuera de la calzada por cuestiones meteorológicas, estaba llena de barro. Quedó colgado, nosotros no lo pudimos rescatar, se necesitaba otro tipo de maquinaria", puntualizó. Por este motivo es que se comunicaron con el intendente de la localidad para que pueda poner a disposición una máquina vial.

Baja temperatura dentro de la unidad

Un problema adicional fue que el sistema de calefacción no funcionaba por lo que los pasajeros más los dos choferes debieron soportar temperaturas bajo cero. "En estos casos solemos llevar agua caliente y café, que en algo logró alivianar la espera", agregó.

En tanto, se trabajó hasta las 3 del jueves esperando los mecánicos de Rincón de los Sauces para reparar el colectivo mientras la motoniveladora de la Municipalidad de Buta Ranquil pudo rescatarlo.

Unos 41 pasajeros iban a bordo de la unidad siniestrada (Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil).

"El transporte quedó cruzado por el barro, fue imposible sacarlo sin una maquinaria. Luego lo sacó despacio, con la destreza también del chofer del colectivo, todo resultó bien. Pero el susto se lo llevaron los pasajeros", agregó el bombero.

Precisó, por último, que de los 41 pasajeros, dos eran menores de edad, y unos cuatro descendieron en Buta Ranquil y el resto siguió viaje hasta Mendoza.

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