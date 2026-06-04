Neuquén mejoró su calificación crediticia y presentó su potencial ante inversores internacionales en Inglaterra

El gobernador Rolando Figueroa mantuvo en Londres, Inglaterra, una serie de reuniones con fondos de inversión privados con el objetivo de presentar la realidad actual económica de la provincia, las perspectivas de crecimiento hacia 2030 y las oportunidades que ofrece Neuquén para el desarrollo de inversiones. Figueroa se reunió con representantes de los fondos BlueBay, Sona y M&G.

La provincia mantiene una sólida posición financiera respaldada por una administración prudente de sus recursos. La calificadora FIX SCR S.A. volvió a mejorar este lunes la calificación en esta gestión otorgando A (-) para la deuda de largo plazo y A2 para la de corto plazo, destacando la reducción sostenida de su deuda histórica y el manejo responsable de sus obligaciones financieras y la cancelación total de las letras del tesoro emitidas en las anteriores gestiones.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, y por la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, quienes integran el equipo económico de la provincia.

Durante los encuentros, los representantes de los fondos manifestaron un marcado interés por el proceso de crecimiento que atraviesa Neuquén, tanto para canalizar inversiones en el sector privado como para acompañar a la provincia ante una eventual emisión internacional de títulos destinados principalmente a financiamiento de infraestructura.

Desde abril de 2024, la Provincia cuenta con autorización legislativa para acceder a financiamiento por hasta 500 millones de dólares. "Esperamos el momento justo para mejorar aún más la calificación que tenemos en los distintos organismos internacionales y poder realizar una emisión de títulos con las mejores tasas disponibles, enfocada en la inversión en infraestructura. Todo este crecimiento que se da hoy en Neuquén nos genera una demanda permanente de bienes y servicios públicos que nos pone en la obligación de acompañar el desarrollo que nos va demandando ese crecimiento", afirmó Figueroa.

Figueroa recordó que, mientras en el mundo se habla de los tigres asiáticos que crecen al 6% anual, la provincia del Neuquén está creciendo al 12%: "En dos años y medio la provincia incrementó casi en un 32% el Producto Bruto Geográfico", dijo el mandatario.

Al iniciar la gestión Neuquén tenía una deuda pública de 1.800 millones de dólares y un importante déficit de infraestructura estimado en cuatro mil millones de dólares. Durante la actual gestión se canceló el 48% de la deuda heredada y llevamos financiando más de mil millones de dólares en infraestructura.

Desde el inicio de la gestión del gobernador Figueroa, la Provincia no ha emitido Letras del Tesoro, una decisión que contribuyó a fortalecer la salud financiera de corto plazo y a consolidar un esquema de administración basado en el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas.