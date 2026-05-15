Buscan a un hombre desaparecido en Neuquén: sospechan que el cuerpo podría estar en un basural

Las autoridades policiales y judiciales de la provincia de Neuquén continúan con la búsqueda de Manlio Martínez, un hombre de 35 años desaparecido desde fines de abril, en el predio de disposición de residuos "El Choconcito".

Los investigadores sospechan que el cuerpo podría encontrarse debajo de los desechos acumulados, en un sector operado diariamente por maquinaria pesada de remoción.

Manlio Martínez, de 35 años, está desaparecido desde finales de abril.

Martínez fue visto por última vez durante la madrugada del pasado 30 de abril en el interior del basural, ubicado en la zona de Colonia Nueva Esperanza. Según la denuncia radicada por sus familiares el 2 de mayo en la Comisaría N° 20, el hombre se ausentó de su hogar y no regresó.

La investigación judicial, a cargo de la fiscal Lorena Juárez, estableció que la noche del 29 de abril el hombre compró bebidas alcohólicas en un comercio cercano. Posteriormente, se dirigió al predio, un lugar que frecuentaba de manera habitual para realizar tareas de reciclaje y donde ocasionalmente pernoctaba.

Un testigo clave, que también se desempeña como reciclador en el sector, confirmó a la División Búsqueda de Personas haber visto a Martínez en estado de ebriedad dentro del predio durante las primeras horas del jueves 30 de abril. Este testimonio constituye, hasta el momento, el último registro fehaciente sobre su paradero.

La enorme cantidad de residuos dificulta la búsqueda

Las tareas de rastrillaje presentan severas complicaciones debido al volumen de residuos y al movimiento constante de las máquinas compactadoras. La fiscalía mantiene abiertas varias líneas de acción y coordina los operativos con fuerzas de seguridad locales para determinar las circunstancias de la desaparición.