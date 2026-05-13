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Miércoles, 13 de mayo de 2026

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SANTA CRUZ

Horror en Río Gallegos: confirmaron que los restos hallados pertenecen al jubilado desaparecido

Los peritajes forenses ratificaron la identidad de Aníbal Eduardo Cepeda, de 72 años. Hay un sospechoso detenido que ya fue indagado por la Justicia.

La Jefatura de Policía de Santa Cruz confirmó de manera oficial que los restos humanos descubiertos en diversos sectores de Río Gallegos corresponden a Aníbal Eduardo Cepeda. El jubilado, de 72 años, permanecía desaparecido desde los primeros días de este mes.

La ratificación llegó tras culminar las tareas de autopsia ordenadas por la Justicia, las cuales aportaron los elementos científicos necesarios para establecer la identidad de la víctima de forma fehaciente.

&nbsp;Félix Marcelo Curtti es el principal acusado de estar implicado en la desaparición del jubilado.
 Félix Marcelo Curtti es el principal acusado de estar implicado en la desaparición del jubilado.

 Las autoridades indicaron que los análisis se rigieron bajo rigurosos protocolos legales para asegurar la validez del informe que ahora comanda el expediente judicial.

Por el crimen permanece bajo arresto un hombre identificado como Marcelo Félix Curtti. El sospechoso compareció este martes en sede judicial para prestar declaración indagatoria ante el magistrado Gerardo Giménez, titular del juzgado que instruye la causa.

Cabe destacar que a pesar del arresto y la identificación del cuerpo, el Ministerio de Seguridad local y las fuerzas policiales mantienen abiertas varias líneas de investigación

Buscan esclarecer los motivos del asesinato

El objetivo actual de los peritos es determinar con exactitud los motivos del asesinato y reconstruir de forma cronológica cómo se desencadenaron los hechos en la capital provincial.

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