Video: así fue el momento de la trágica explosión en Santa Cruz que dejó tres muertos

La localidad de Perito Moreno, en Santa Cruz, no sale de su conmoción por la explosión en un complejo de viviendas que dejó tres personas muertas. En las últimas horas, vecinos compartieron videos que muestran el momento exacto del estallido.

El hecho ocurrió a las 21:41, según quedó registrado en una cámara de seguridad ubicada en una vivienda cercana. En las imágenes se observa un fuerte destello seguido de un estruendo que alertó a los vecinos y provocó la reacción de los perros de la zona.

Según las primeras hipótesis, el hecho habría sido provocado por una pérdida de gas, aunque las causas todavía no fueron confirmadas de manera oficial.

A las imágenes de las cámaras de seguridad se sumó también el video grabado por una mujer que vive cerca del lugar. En la filmación, la vecina muestra cómo el fuerte estruendo hizo estallar todos los vidrios de sus ventanas.

A la distancia se observa una gran columna de humo que sale de la casa donde se originó la explosión, que quedó envuelta en llamas. Ambas filmaciones fueron difundidas por La Prensa de Santa Cruz.

Video: el impactante momento del estallido que dejó tres muertos en Santa Cruz





Como consecuencia del trágico episodio, murieron un bebé de apenas dos meses y dos jubilados. Bomberos y equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros ante la posibilidad de encontrar a más víctimas.

Qué se sabe sobre la tragedia que conmociona a Perito Moreno

El dramático episodio ocurrió durante la noche del domingo en el barrio San Antonio de Padua, en Perito Moreno. Según las autoridades provinciales, varios vecinos contaron que escucharon un fuerte ruido antes de que el fuego se propagara rápidamente por la vivienda.

Tras lo ocurrido, varias personas intentaron ayudar a quienes estaban dentro de la casa hasta la llegada de los Bomberos y efectivos de la Policía de Santa Cruz.

Así quedó la casa donde se originó la fuerte explosión este domingo a la noche (Imagen gentileza El Diario Nuevo Día).

Frente a la gravedad de la situación, el Gobierno provincial montó un amplio operativo con intervención de las áreas de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación. Además, la zona fue cercada para permitir el trabajo de los rescatistas y evitar riesgos para los vecinos.

En paralelo, cerca de la medianoche despegó un avión sanitario desde Río Gallegos rumbo a Perito Moreno, ante la posibilidad de trasladar heridos a hospitales de mayor complejidad, incluso fuera de la provincia.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que, además de las tres víctimas fatales, hay siete personas heridas.

En diálogo con Infobae, la subsecretaria de Protección Civil de Santa Cruz, Sandra Gordillo, detalló: "Hay dos adultos y un bebito entre los fallecidos, mientras que cuatro menores y una señora mayor se encuentran internados y en estados muy críticos".

Se prevé que durante la tarde la directora del hospital distrital Hospital Distrital Oscar H. Natale, de Perito Moreno, brinde una conferencia de prensa. Allí se espera que detalle la evolución de los heridos que fueron derivados a centros de salud de Caleta Olivia y Las Heras.

En línea con Gordillo, desde el Gobierno de Santa Cruz informaron que siete personas heridas, entre ellas cuatro menores y tres adultos, fueron asistidas en el hospital de Perito Moreno tras el hecho. Con el correr de las horas, una mujer tuvo que ser trasladada a terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de su cuadro.

Además, tres chicos de 11, 9 y 5 años fueron derivados al hospital zonal de Caleta Olivia para recibir atención especializada. En tanto, dos jóvenes de 20 años continuaban internados en Perito Moreno, con quemaduras leves y bajo control médico.

En cuanto a los fallecidos, funcionaria señaló que no pueden confirmar aún la cifra total, ya que todavía no saben "la cantidad de gente que vivía en el lugar".