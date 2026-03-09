Claudio Vidal presentó el potencial productivo de Santa Cruz en la "Argentina Week 2026" de Nueva York

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, inició este lunes su agenda con una serie de actividades oficiales en la ciudad de Nueva York, en el marco de la Argentina Week 2026, un foro internacional que congrega a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector corporativo y financiero global.

La presencia de la delegación de Santa Cruz en este encuentro se debe a la presentación de las capacidades económicas que ofrece la provincia con el fin de establecer contacto con potenciales inversores interesados en los proyectos de desarrollo.

Durante la primera jornada, Vidal asistió a un seminario especializado organizado por la firma Amazon Web Services (AWS). El evento, titulado "IA: redefiniendo la competitividad económica", se centró cómo la integración de la inteligencia artificial impacta en la eficiencia de los procesos productivos actuales.

El Gobernador Claudio Vidal en una de las reuniones de la Argentina Week en Nueva York.

En este espacio, se reunieron directivos de empresas tecnológicas, funcionarios gubernamentales y consultores económicos. Allí, se discutieron las transformaciones que la tecnología de datos impone sobre la competitividad de las naciones y las regiones en el mercado global.

La intervención del gobernador en estos foros forma parte de un proyecto provincial para vincular los recursos tradicionales con las nuevas demandas de la economía del conocimiento y la eficiencia operativa.

En sus exposiciones ante los referentes presentes, Vidal detalló las ventajas competitivas de la provincia. Hizo hincapié en la disponibilidad de recursos naturales y la infraestructura disponible para el sostenimiento de las actividades extractivas y de generación de energía.

El mandatario remarcó que la provincia posee una trayectoria consolidada en sectores estratégicos como la minería y la energía, y esta experiencia previa funciona como una garantía de operatividad para las compañías que evalúan desembarcar en la región.

Otro de los ejes de la presentación fue la diversificación de la matriz productiva santacruceña. El gobierno provincial busca captar capitales que no solo se limiten a la extracción primaria, sino que contribuyan al desarrollo de procesos industriales más complejos y a la creación de infraestructura.

La Argentina Week logró instalarse en el ámbito diplomático y empresarial como una de las plataformas de promoción económica más relevantes para el país en el exterior. Su cronograma de actividades facilita el trato directo con fondos de inversión y directores de empresas con capacidad de financiamiento internacional.

En este marco, la agenda de Vidal en EE.UU. incluye reuniones con actores clave de la economía internacional. Estas gestiones buscan activar el financiamiento necesario para la ejecución de proyectos provinciales a gran escala.

En las próximas jornadas, se espera que el Gobernador continúe con reuniones bilaterales y mesas de trabajo orientadas a diferentes sectores productivos.