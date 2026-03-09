Javier Milei viajará a España para encabezar el cierre del Foro Económico de Madrid

El presidente de la Nación, Javier Milei prepara las valijas para una nueva incursión en territorio europeo.

Esta vez, el Jefe de Estado tiene previsto arribar a España el próximo sábado 14 de marzo, con el objetivo de encabezar el cierre del Foro Económico de Madrid.

El itinerario presidencial marca una hoja de ruta intensa para esta semana.

Según trascendió, el libertario despegará hacia Madrid inmediatamente después de regresar de Chile, donde el 12 de marzo participará en la ceremonia de traspaso de mando del recientemente electo José Antonio Kast.

A través de sus redes sociales, el Presidente ratificó su asistencia al encuentro que profundizará en los desafíos sociales y financieros de España.

La agenda del evento hace foco en tres pilares: el flujo de inversiones, la denominada "batalla cultural" y el impacto de la inteligencia artificial.



"LLA. VLLC!", manifestó el mandatario en su cuenta de X al difundir la imagen promocional de la organización.

El cronograma y los protagonistas

El esquema del foro posiciona a Milei como la figura central del cierre. Antes de su intervención, el programa incluye paneles de discusión técnica, entre los que destaca un debate titulado "La Argentina de Milei". Dicha mesa estará integrada por el doctor en Economía, Juan Ramón Rallo, y su colega Eduardo Garzón.

En total, la jornada contará con la exposición de 17 panelistas. En la nómina sobresalen dos mujeres: la abogada Paula Fraga, quien participará en el bloque sobre "La izquierda crítica", y la empresaria Marta Marcilla, centrada en el ámbito emprendedor.

Respecto al acceso, los tickets para asistir al evento en Madrid presentan un abanico de precios que inicia en los 49 euros para la entrada básica y escala hasta los 2500 euros para los pases con beneficios exclusivos.

Presente en Estados Unidos

Actualmente, el Presidente se encuentra en Estados Unidos cumpliendo con una agenda cargada de compromisos.

Acompañado por una comitiva de su Gabinete, Milei reparte sus horas entre ponencias en universidades, ceremonias de premiación y su intervención en la denominada Argentina Week.