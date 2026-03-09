Fortuna: ¿Cuánto cobraría hoy Javier Milei por una conferencia?
El presidente de la Nación reveló cuánto cobraría por dar charlas en foros y eventos internacionales. Además, contó qué hará cuando deje el poder.
El presidente Javier Milei reveló cuánto podría ganar actualmente si se dedicara a dar charlas en foros y eventos internacionales. Además, señaló qué hará de su vida después de dejar el poder.
En una entrevista televisiva, Milei estimó cuánto podría percibir por participar como orador en eventos internacionales. "Hoy, si yo diera una conferencia, la podría cobrar 500 mil dólares", sostuvo.
De todos modos, aclaró que ese valor probablemente disminuiría cuando le toque dejar la presidencia. "Fuera del cargo va a valer la mitad la conferencia, imagino yo", calculó, en diálogo con La Nación+.
Consultado sobre qué imagina para el futuro, el mandatario describió un escenario lejos de la actividad política cotidiana. "Me voy a ir al campo, con mis hijitos de cuatro patas -sus perros- escribiendo y dando conferencias", comentó.
¿Qué otros temas tocó Javier Milei?
Durante la entrevista, el presidente abordó una amplia agenda política y económica:
- Críticas a empresarios: cuestionó con dureza a los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, a quienes acusó de haber actuado contra su gobierno. Según planteó, algunos sectores empresariales buscarían beneficios mediante la cercanía con el poder político. "No pueden comprar favores sin un corrupto, por eso les gustaban tanto los gobiernos anteriores", afirmó. También aclaró que su postura no es contra el empresariado en general, sino contra lo que definió como "empresaurios", a quienes cuestiona por razones "morales".
- Respuesta al kirchnerismo: al recordar su discurso de apertura de sesiones ordinarias, volvió a cargar contra el kirchnerismo y sostuvo que no permitirá que lo debiliten políticamente, "como sí hicieron con Mauricio Macri". En ese sentido, aseguró que no se dejará intimidar por dirigentes a quienes calificó como "delincuentes, chorros y asesinos".
- Choques con la oposición: Milei acusó a bloques opositores de rechazar el "orden espontáneo" y afirmó que las tensiones políticas comenzaron del lado de sus adversarios. En ese contexto, calificó a un grupo de legisladores como "cavernícolas" y defendió el contenido de su discurso ante las críticas que -según dijo- se enfocaron más en las formas que en las ideas. También mencionó al ex presidente Macri, a quien dijo respetar, y señaló que durante su gestión fue debilitado pese a haber seguido "el manual de la perfección".
- Balance económico: al analizar la situación del país, reconoció que Argentina aún está lejos de economías desarrolladas, pero aseguró que durante su gestión la pobreza descendió al 27% y que más de 12 millones de personas habrían salido de esa condición. Además, sostuvo que, de continuar su programa económico, el país podría crecer alrededor de un 8% y que la inflación volvería a bajar.
- Cierre de Fate y pérdida de empleos: al referirse al cierre de la empresa Fate, propiedad de Madanes Quintanilla, que implicó la pérdida de 920 puestos de trabajo, dijo comprender el impacto social porque él mismo atravesó momentos de desempleo. No obstante, defendió su visión económica y sostuvo que esos empleos podrían ser reemplazados por nuevos puestos en otros sectores productivos.
- Internas dentro del Gobierno: el presidente minimizó las versiones sobre tensiones entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo. Consideró que esas especulaciones son "tonterías" y remarcó que dentro de su equipo puede haber diferencias de opinión sin que eso afecte la toma de decisiones.
- Reelección y reforma constitucional: Milei aseguró que no planea impulsar una reforma de la Constitución ni buscar una reelección indefinida. Incluso afirmó que, si llegara a ser reelegido y terminara un eventual segundo mandato en 2031, se retiraría definitivamente de la política.
- Nuevo Ministro de Justicia: sobre la designación del ex fiscal Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, negó que el nombramiento tenga relación con proteger a dirigentes del fútbol como Claudio Tapia o Pablo Tovillino. "Si son culpables, que lo paguen", afirmó.
- El caso Nahuel Gallo: respecto al regreso del gendarme argentino que estuvo detenido en Venezuela, sostuvo que lo central fue su liberación. Señaló que el desenlace fue posible por la intervención del gobierno de Donald Trump frente al régimen de Nicolás Maduro, y relativizó el rol que pudo haber tenido Chiqui Tapia en el proceso.
- Relación con la vicepresidenta: sobre su vínculo con Victoria Villarruel, rechazó las versiones que señalaban que había pedido su renuncia. Recordó que ambos forman parte de un gobierno elegido hasta 2027 y sostuvo que cualquier decisión de dejar el cargo dependería exclusivamente de ella.
- Política exterior y Medio Oriente: hacia el final de la entrevista, ratificó su alineamiento con Estados Unidos e Israel y calificó a Irán como un régimen autocrático que, según dijo, continúa desarrollando armas nucleares y financiando grupos terroristas. En ese contexto, volvió a cuestionar al kirchnerismo y a la expresidenta Cristina Fernández por el memorándum firmado con Irán y por las dudas que aún persisten sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Según el mandatario, los análisis que advierten sobre un eventual riesgo de atentados en Argentina carecen de fundamento.