Fortuna: ¿Cuánto cobraría hoy Javier Milei por una conferencia?

El presidente Javier Milei reveló cuánto podría ganar actualmente si se dedicara a dar charlas en foros y eventos internacionales. Además, señaló qué hará de su vida después de dejar el poder.



En una entrevista televisiva, Milei estimó cuánto podría percibir por participar como orador en eventos internacionales. "Hoy, si yo diera una conferencia, la podría cobrar 500 mil dólares", sostuvo.



De todos modos, aclaró que ese valor probablemente disminuiría cuando le toque dejar la presidencia. "Fuera del cargo va a valer la mitad la conferencia, imagino yo", calculó, en diálogo con La Nación+.

Consultado sobre qué imagina para el futuro, el mandatario describió un escenario lejos de la actividad política cotidiana. "Me voy a ir al campo, con mis hijitos de cuatro patas -sus perros- escribiendo y dando conferencias", comentó.

Javier Milei habló de todo en la entrevista televisiva.

¿Qué otros temas tocó Javier Milei?

Durante la entrevista, el presidente abordó una amplia agenda política y económica: