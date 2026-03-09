Javier Milei habló sobre el modelo económico y las reformas de su gestión: "No se puede pretender que haya sectores que no desaparezcan"

Mientras continúa su gira por Nueva York, el presidente Javier Milei analizó este lunes las consecuencias del cambio de modelo aplicado por su gestión y reconoció que algunos sectores de la economía argentina van a desaparecer.

"Si está shockeando la economía con reformas estructurales todo el tiempo, no puede pretender que no haya sectores que desaparezcan", dijo el líder de La Libertad Avanza, al evaluar el rumbo del país. "Obviamente que a algunos sectores les va a ir muy bien y a otros, si no se adaptan, les va a ir mal", agregó en declaraciones radiales.

Milei destacó también los cambios implementados por sus gestión y dio su visión sobre el modelo económico anterior. "No funcionaba y nos había hecho pobres. Si seguíamos así, íbamos camino a ser Venezuela", consideró. Y continuó en ese sentido: "Protegía a tres vivos que se dedicaban a cazar en el zoológico, a expensas de los argentinos de bien y en connivencia con políticos corruptos. Ese no es nuestro modelo".

Milei cuestionó el modelo económico anterior: "Íbamos camino a ser Venezuela".

En el análisis del Presidente, "el sector que resulte perjudicado va a contraer su producción y despedir trabajadores, pero eso también tiene una contracara: precios más baratos". Y sumó: "Esos recursos pueden reasignarse hacia otros sectores de la economía que van a absorber a esos trabajadores y, además, pagarles salarios más altos. A nadie en su sano juicio se le ocurre decir que el progreso tecnológico va a generar un empeoramiento".

De acuerdo con el último relevamiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde la asunción de Milei cerraron 22.479 empresas en el país. Una de las últimas en hacerlo fue FATE, con el despido de 920 trabajadores. Hasta ahora, las negociaciones realizadas durante la conciliación obligatoria no lograron avances.

A ese dato se sumó que la Argentina registró entre 2023 y 2025 el segundo peor desempeño industrial en un ranking de 56 países. La actividad del sector cayó en promedio 7,9%, según un informe privado.

Milei adelantó más reformas

En el final de la entrevista, el Presidente señaló haberle pedido "un paquete de reformas" a cada uno de los ministerios. "Tenemos en la gatera 90 reformas estructurales, y por eso era tan importante la modernización laboral. No sólo para que los que están en el sector informal, que no tienen ningún derecho, pasen a tener derechos, sino para que, además, sea factible la reasignación de recursos", afirmó.

"Dicho sea de paso -concluyó- esos mentirosos que hablan de los problemas de empleo deberían tener en cuenta que la tasa de desempleo en la Argentina bajó".