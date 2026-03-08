Javier Milei desembarca en Nueva York con el "Argentina Week": una fuerte apuesta para atraer inversiones

El presidente de la Nación, Javier Milei arribó a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde el próximo martes encabezará la apertura del evento "Argentina Week", una iniciativa del Gobierno orientada a promover inversiones extranjeras en el país.

Tras su participación el último sábado en la cumbre "Escudo de las Américas", organizada por el presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario argentino busca posicionar a Argentina como un destino atractivo para capitales internacionales.

Javier Milei junto a Donald Trump.

El encuentro se desarrollará entre el próximo 9 y el 12 de marzo y tendrá como eje la promoción de oportunidades de inversión en sectores considerados estratégicos, como energía, minería, agroindustria, inteligencia artificial, salud, industria farmacéutica e infraestructura.

Según indicaron desde la organización, el evento reunirá a más de 300 líderes globales, entre ellos directores ejecutivos de empresas que operan en Argentina, representantes de fondos de inversión, bancos y ejecutivos de importantes compañías.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Embajada argentina en Estados Unidos y de instituciones financieras como JPMorgan, Bank of America y el fondo de inversión Kaszek, entre otros actores del sector. Desde el Gobierno lo describen como el mayor "road show" de inversiones reciente organizado por el país.

La comitiva oficial

La delegación que acompaña a Milei está integrada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro de Economía Luis Caputo; el secretario de Finanzas Pablo Quirno; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger; y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.

También participarán gobernadores considerados dialoguistas que fueron invitados por el mandatario: Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

El acto de apertura se realizará el martes 10 en la sede de JPMorgan, en el distrito de Manhattan, donde Milei ofrecerá un discurso que será presentado por el CEO del banco, Jamie Dimon.

Antes de esa actividad, el lunes el presidente disertará en la Yeshiva University, una reconocida universidad judía de Nueva York. Más tarde participará de la gala anual J100 organizada por el medio The Algemeiner, que cada año distingue a cien personalidades influyentes en la vida judía a nivel global.