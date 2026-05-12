Crisis en el campo: las economías regionales siguen sin recuperarse y ya hay varios sectores en rojo

Las economías regionales continúan atravesando un escenario complejo y la mayoría de las actividades productivas siguen sin mostrar señales claras de recuperación. Así lo advirtió un nuevo informe elaborado por la Coninagro, que relevó la situación de 19 producciones agropecuarias de distintas regiones del país.

De acuerdo con el trabajo, 9 actividades se encuentran en estado crítico, 6 permanecen estancadas y solo 4 muestran indicadores positivos. Entre los sectores más afectados aparecen la yerba mate, el arroz, la papa, el vino y mosto, las hortalizas, el algodón, el maní, la leche y la mandioca.

Desde la entidad explicaron que uno de los principales problemas es la pérdida de rentabilidad de los productores. "Los precios se mantuvieron estancados o crecieron por debajo de la inflación y de los costos operativos", señalaron desde Coninagro al analizar el deterioro que atraviesan varias actividades.

Yerba, vino y leche: las actividades más golpeadas

El informe destaca que muchas producciones llevan meses -e incluso más de un año- en situación crítica. Entre los casos más complicados aparecen la vitivinicultura, la actividad arrocera y la lechería, que acumulan largos períodos con indicadores negativos.

En paralelo, otras actividades como el sector forestal, el tabaco, los cítricos dulces, las peras y manzanas, aves y porcinos permanecen en una situación de estancamiento. Según el reporte, en estos casos la demanda se mantiene débil y los costos continúan elevados, lo que impide consolidar una recuperación sostenida.

Por el contrario, las únicas producciones que lograron ubicarse en verde fueron la bovina, granos, ovinos y miel. En estos sectores, los precios crecieron por encima de la inflación y hubo mejores condiciones de mercado.

Sin embargo, desde Coninagro también alertaron por el aumento en los precios de los fertilizantes nitrogenados y del gasoil, impulsados por el conflicto en Medio Oriente, lo que podría impactar en la rentabilidad futura del sector agrícola.

El trabajo además remarcó que la crisis no es un fenómeno aislado ni coyuntural. Según el análisis histórico de la entidad, 8 de las 19 economías regionales permanecieron en rojo durante más de la mitad del tiempo desde que comenzó a elaborarse este semáforo productivo.

La vitivinicultura encabeza la lista de actividades más afectadas, con más del 70% de los meses analizados en situación crítica. Detrás aparecen el arroz, los cítricos y la lechería, que también mostraron fuertes niveles de inestabilidad en los últimos años.