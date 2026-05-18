Luis Caputo: "Continúa creciendo el financiamiento para las Pymes"

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció una marcada aceleración en el acceso al crédito para el sector productivo menor.

De acuerdo con los datos oficiales compartidos por el funcionario, durante el mes de marzo el stock de préstamos bancarios dirigidos a las pequeñas y medianas empresas experimentó un crecimiento del 1,4% mensual en términos reales, consolidando una tendencia alcista dentro del programa económico actual.

Un registro inédito para el sector productivo

La evolución del financiamiento corporativo consolida una expansión acumulada del 95,6% en comparación con los valores medidos en diciembre de 2023.

Según remarcó el titular de la cartera económica en sus redes sociales, "se trata de la mayor expansión del crédito a PyMEs en los primeros 27 meses de gestión de los últimos 23 años".

Dentro de este esquema de financiamiento, el desempeño de las líneas de crédito mostró comportamientos positivos en ambas divisas.

Las herramientas estructuradas en moneda nacional acumularon una suba del 73,4% en términos reales, mientras que el segmento dictaminado en moneda extranjera registró un incremento del 228,6%.

Con estos parámetros, durante el primer trimestre de 2026 el crédito total otorgado a las firmas de este segmento representó el 2,8% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que significa un avance de 1,1 puntos porcentuales respecto a los niveles obtenidos a fines de 2023.

Comportamiento en el mercado de capitales

El financiamiento corporativo también mostró un sendero de crecimiento por fuera del circuito bancario tradicional.

Las alternativas de fondeo canalizadas a través del mercado de capitales acompañaron la dinámica general de las líneas de inversión productiva.

La medición del acumulado móvil de los últimos 12 meses correspondiente a las emisiones de deuda y obligaciones de este sector arrojó un crecimiento del 14,9% en relación con el mismo período de 2025.

A su vez, el volumen operado en la plaza bursátil por las pequeñas y medianas empresas anotó una suba del 50% si se lo compara de manera directa con los registros de diciembre de 2023.