El Gobierno amplió el programa Exporta Simple y eliminó restricción para que las pymes vendan al exterior

El Gobierno de Javier Milei decidió ampliar el programa Exporta Simple orientado a PyMEs al eliminar topes por operación y anuales.

"Ampliamos Exporta Simple para que cada vez más emprendedores y PyMEs puedan crecer exportando", anunció este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Luis Caputo anunció cambios en el programa Exporta Simple.

Eliminan topes del programa Exporta Simple

El titular del Palacio de Hacienda recalcó, en este marco, que la gestión de La Libertad Avanza dio "un paso más para potenciar ese crecimiento" al eliminar el límite de 15.000 dólares por operación y el tope anual de 600.000 dólares por exportador.

"Exporta Simple es un programa que simplifica pequeñas exportaciones. Permite gestionar envíos 100% online, sin trámites complejos, y con la logística a cargo de operadores especializados. Así, productos argentinos llegan rápido a distintos mercados, por vía aérea y terrestre", resaltó Caputo e informó que en 2025 "más de 400 usuarios exportaron a más de 70 destinos".

Apuntó que "lo más exportado fueron artículos de cuero, pero también aparecen productos sorprendentes: paneles solares, equipos de ozonoterapia, reactivos de diagnóstico y módems". "Más herramientas concretas para crecer. Más PyMEs exportando", completó el ministro en su publicación.

Mediante el Decreto 783/2021, se fijó en 0% la alícuota del Derecho de Exportación para las operaciones que se tramiten en el portal Exporta Simple. La plataforma permite gestionar envíos al exterior sin necesidad de inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores.

El programa está dirigido a personas y empresas que cuenten con CUIT y clave fiscal nivel 3. Para acceder, es necesario dar de alta el servicio en ARCA, utilizando el Administrador de Relaciones de Clave Fiscal, seleccionar la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía y adherir al servicio Exporta Simple.