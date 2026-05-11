El Gobierno avanza con la licitación de 2.500 kilómetros de rutas en cinco provincias

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes los nuevos tramos que serán licitados en el marco de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, un esquema de inversión privada para la infraestructura vial.

Este lunes se realizó la apertura de sobres del proceso licitatorio, que contó con la presentación de 17 oferentes para ejecutar trabajos en distintos corredores distribuidos en cinco provincias.

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Se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante Inversión 100% privada.



Abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis, en... — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 11, 2026

El titular del Palacio de Hacienda precisó que la nueva etapa "abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis".

Según el Ministerio, las obras buscan fortalecer la logística, el turismo y el comercio en vías fundamentales para la conectividad del país.

Los tramos de la licitación

El sistema se divide en corredores estratégicos que conectan el centro del país con los principales puertos y zonas productivas:

Tramo Mediterráneo: 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35.

672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35. Tramo Puntano: 720 kilómetros sobre las rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005.

720 kilómetros sobre las rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005. Tramo Portuario Norte: 528 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 33 y A-008.

528 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 33 y A-008. Tramo Portuario Sur: 636 kilómetros sobre las rutas nacionales 9 y 188.

Inversión privada y fin de los subsidios

Al referirse al modelo de financiamiento elegido por el Poder Ejecutivo, Caputo subrayó: "Seguimos avanzando con un esquema sin subsidios, que reemplaza gasto público por inversión privada".

Añadió que el nuevo sistema permitirá alcanzar "más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos" al justificar el traspaso del control de los corredores viales a los consorcios privados que resulten ganadores de la licitación.