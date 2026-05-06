Tarifas de luz y gas: el Gobierno anticipó nuevos recortes en los subsidios

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, defendió el actual esquema de readecuación tarifaria de luz y gas y anticipó que el Gobierno profundizará el recorte de subsidios de manera gradual.

Según el funcionario, la estrategia oficial busca romper con la asistencia generalizada para pasar a un sistema de ayuda dirigida exclusivamente a los sectores vulnerables, aunque esto tendrá como resultado un aumento en las boletas.

"Lo que hemos hecho es focalizar los subsidios para tratar de que vayan solamente a quienes lo necesitan y que no esté toda la sociedad subsidiada", sostuvo González.

Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación.

En esa línea, fundamentó la necesidad de continuar con los ajustes al señalar que el nivel de asistencia vigente aún excede los niveles de carencia: "La pobreza no es del 60%. Entonces, claramente vamos en dirección de ir solucionándolo", afirmó.

El funcionario destacó la importancia de que las compañías distribuidoras y transportadoras de gas y electricidad mantengan balances sólidos para revertir años de desinversión. En este sentido, recordó que desde mayo pasado las empresas cuentan con revisiones quinquenales y ajustes mensuales por inflación.

"Eso ya no se discute y funciona bien. Es la única manera en que van a poder hacer el catch up de inversiones tras todos estos años", expresó, subrayando que la previsibilidad y el marco de desregulación son los pilares para atraer capitales, complementados por herramientas como el RIGI.

Vaca Muerta y el fin del Plan Gas

Uno de los anuncios más destacados de su intervención fue la confirmación de que el Plan Gas no será renovado una vez que finalicen los contratos vigentes.

González explicó que el programa, diseñado originalmente para incentivar la producción en un contexto de escasez, ha cumplido su ciclo gracias a la eficiencia alcanzada en Vaca Muerta.

"En su momento lo necesitábamos, hoy no. El gas de Vaca Muerta es sumamente eficiente", destacó. Además, señaló que el esquema actual -al tener la mayor parte del gas argentino ya contratado por un periodo de dos años y medio más- genera rigideces que limitan la oferta para nuevos compradores en el mercado libre.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la reducción de los subsidios energéticos ha sido una pieza clave del ajuste fiscal.

Se eliminaron ayudas estatales para 2,1 millones de hogares en el servicio eléctrico y para 900.000 usuarios de gas. Asimismo, la quita de asistencia representó un alivio de más de USD 5.600 millones para las arcas del Estado.

Por último, el gasto en subsidios energéticos cayó del 1,4% al 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI), con una meta oficial de perforar el 0,5% durante 2026.

González concluyó que el proceso se viene desarrollando "gradualmente y sin ruido", bajo la premisa de normalizar el sector energético y consolidar el equilibrio macroeconómico.