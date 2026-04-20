El Gobierno de Javier Milei delegó al Ministerio de Economía la gestión del recargo al gas

El Gobierno nacional anunció una serie de modificaciones claves en la administración del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. De este modo, facultó al Ministerio de Economía para aumentar o reducir hasta un 50% el recargo aplicado al precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 266/2026 publicado en el Boletín Oficial. "Facúltase al Ministerio de Economía a aumentar o disminuir el nivel del recargo establecido en el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley N° 25.565 y sus modificatorias en hasta un cincuenta por ciento (50%), con las modalidades que considere pertinentes", indicó.

En el texto oficial, se destaca que la facultad otorgada al Ministerio de Economía le permite aumentar o reducir hasta un 50% el recargo aplicado al precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Este recargo es el principal mecanismo de financiamiento del fondo que subsidia el consumo residencial.

Hasta el momento, esa atribución correspondía al Poder Ejecutivo en términos generales. No obstante, con esta decisión el Ejecutivo delega directamente en la cartera económica, lo que busca agilizar la toma de decisiones en materia energética.

En tanto, en la normativa argumentaron que la medida responde a "razones operativas" y a la necesidad de contar con herramientas más dinámicas para administrar los subsidios, en un contexto donde el costo de la energía y su impacto en las tarifas sigue siendo un tema central.

El recargo en cuestión fue establecido por la Ley 25.565 y se aplica sobre el consumo de gas en todo el territorio nacional, independientemente del uso final. Su vigencia fue prorrogada hasta el año 2031.

Por su parte, el decreto no implica la creación de un nuevo impuesto, sino que modifica la capacidad de gestión sobre un mecanismo ya existente, permitiendo ajustar su nivel según las necesidades del sistema.

Además, se mantiene el esquema de recaudación vigente, bajo la órbita del organismo fiscal correspondiente, lo que garantiza la continuidad del financiamiento del fondo fiduciario.

Con esta medida, el Ejecutivo busca reforzar el control sobre los subsidios energéticos y avanzar en una administración más eficiente de los recursos, en un contexto de revisión de políticas públicas vinculadas al gasto estatal.