Argentina e Israel firmaron tres memorandos de entendimiento: en qué consisten

Argentina e Israel firmaron este domingo "tres memorandos de entendimiento" para trabajar en forma conjunta en la lucha contra el terrorismo, a favor de la innovación y la productividad y en apoyo a empresas israelíes.

Así lo confirmó el canciller Pablo Quirno que en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X brindó detalles sobre los acuerdos suscriptos en el marco de la nueva visita del presidente Javier Milei al país asiático.

De qué tratan los memorandos firmados entre Argentina e Israel

"En presencia del presidente Javier Milei y del primer ministro Benjamin Netanyahu, firmamos tres Memorandos de Entendimiento. El primero sobre Cooperación en la Lucha contra el Terrorismo, fundamental para la detección temprana de su financiamiento", indicó el ministro en el comienzo de su publicación.

El segundo, en tanto, consiste en un acuerdo de "Cooperación en el Campo de la IA que da la posibilidad concreta de acceder a conocimiento aplicado, innovación y productividad". "Abrimos también una línea de crédito de 150 millones de dólares destinada a apoyar a empresas israelíes en nuestro país", añadió.

Quirno, por último, resaltó que con la ministra de Transporte y Seguridad Vial de Israel, Miri Regev, se firmó el lanzamiento de los vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv, que serán operados por EL AL a partir de noviembre y la mejora del protocolo de servicios aéreos.