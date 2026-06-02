Pablo Quirno anticipó que Argentina presentará su adhesión al Tratado Transpacífico

El canciller Pablo Quirno anticipó que la Argentina presentará formalmente su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

El anuncio fue realizado en el marco de su disertación en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), previo a su participación en el 18º Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe de la OCDE, celebrado en París, Francia.

El acuerdo comercial abarca a una de las mayores zonas de libre comercio del mundo y alcanza a más de 595 millones de personas.

El alcance del acuerdo y la entrega del documento

La formalización del trámite se concretará en la capital francesa frente a las autoridades de la nación depositaria del tratado.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores detalló: "El miércoles vamos a entregar en París, al ministro de Comercio de Nueva Zelanda (Cameron Brewer) nuestra adhesión al acuerdo de Transpacífico, que incluye doce países muy importantes: Australia, Brunéi, Chile, Japón, Canadá, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam, que representan el 13% del PBI mundial".

El bloque plurilateral regula diversas áreas de la política económica internacional, entre las que se destacan el acceso a mercados de bienes, la facilitación del comercio, las compras públicas, la propiedad intelectual, los servicios, las inversiones y el comercio electrónico, promoviendo marcos legales predecibles para el crecimiento sostenible de sus miembros.

Apertura de mercados y estabilidad económica

El funcionario nacional ratificó que la inserción internacional y la desregulación comercial constituyen pilares centrales del programa de gobierno.

"Queremos generar condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar. El mercado de la Argentina es el mundo, no solamente Argentina, y hacia allá vamos", remarcó Quirno.

Asimismo, el canciller cuestionó el modelo económico previo y defendió la capacidad de competencia de las empresas locales en el exterior: "Durante años la Argentina vivió con una economía cerrada, mirándose el ombligo. Los productores estaban protegidos, con pocos productos, caros. Pero el país tiene todas las aptitudes para competir en el mundo, la Argentina necesita al mundo, y el mundo necesita a la Argentina".

Finalmente, concluyó que la base para generar confianza y atraer inversiones externas radica en consolidar la estabilidad macroeconómica y profundizar alianzas estratégicas con naciones afines.