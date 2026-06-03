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Miércoles, 3 de junio de 2026

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CONVENIO

Argentina formalizó el pedido para adherir al Tratado Transpacífico: qué países integran el acuerdo de libre comercio

El canciller Pablo Quirno entregó la nota al ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda, Todd McClay. Cuáles son los principales ejes del convenio.

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El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles su intención de sumarse al Tratado Transpacífico, un acuerdo de libre comercio integrado por 12 países de distintos continentes. La presentación la realizó el canciller Pablo Quirno, quien le entregó al ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda, Todd McClay, el pedido formal para sumar a Argentina al convenio.

"Le entregué al ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelandia, Todd McClay, la nota de intención formal para integrarnos a uno de los acuerdos comerciales más amplios, modernos y dinámicos del mundo. El CPTPP reúne a doce economías de varios continentes y cuenta con estándares de acceso a mercado, reglas de comercio, servicios e inversiones de los más avanzados y competitivos", resaltó Quirno, que se encuentra en París, Francia, para participar del Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El canciller Quirno se reunió con el ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda, Todd McClay.
El canciller Quirno se reunió con el ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda, Todd McClay.

Asimismo, indicó que en su reunión con McClay dialogaron sobre "comercio, inversiones y el papel que pueden desempeñar las economías abiertas en un contexto internacional que demanda mayor integración, previsibilidad y cooperación". "Argentina vuelve a ser un socio confiable. La Argentina será próspera", completó.

Qué es el Tratado Transpacífico y quiénes lo integran

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) es un convenio de integración económica plurilateral en la región de Asia Pacífico. Está integrado por 12 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.

El tratado abarca a más de 595 millones de personas y es una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Contempla aspectos como el acceso a mercado en bienes, facilitación de comercio, compras públicas, propiedad intelectual, servicios, comercio electrónico, inversiones y medioambiente.

Además, tiene como objetivos la promoción de la integración económica, la determinación de marcos legales predecibles para el comercio, el impulso del comercio regional y la promoción del crecimiento sostenible.

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