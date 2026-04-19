Milei anunció vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv, y un memorándum en materia de inteligencia artificial

En el marco de su visita oficial a Israel, el presidente Javier Milei confirmó que habrá vuelos directos de Buenos Aires a Tel Aviv, en tanto que reiteró su voluntad de llevar la embajada de Argentina a Jerusalén.

Los anuncios fueron realizados durante una conferencia de prensa conjunta en la Oficina del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu. Como ya ocurrió en otra ocasión, el jefe de Estado volvió a visitar el Muro de los Lamentos, un rito que se volvió habitual en su agenda.



Vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv

Uno de los anuncios centrales de Milei fue la creación de una conexión aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv.

Milei informó que "a partir de noviembre comenzará a funcionar la primer ruta aérea entre Buenos Aires y Tel Aviv", una medida que busca fortalecer el intercambio entre ambos países.

La nueva conexión apunta a facilitar los viajes tanto por motivos turísticos como comerciales y diplomáticos, además de mejorar la conectividad entre Argentina e Israel, dos países que en los últimos meses intensificaron su cooperación política y económica.

Milei se reunió con el primer ministro israeií, Benjamin Netanyahu.

Cooperación tecnológica en inteligencia artificial

Durante el mismo encuentro, el presidente comunicó que ambos gobiernos avanzarán con la firma de "un Memorándum de Entendimiento en materia de inteligencia artificial".

El acuerdo busca impulsar la cooperación tecnológica y científica entre los dos países, un área en la que Israel tiene un fuerte desarrollo a nivel global. "Israel es hoy una potencia tecnológica de primer orden y Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo", sostuvo Milei al explicar el potencial de la iniciativa.

Milei y Netanyahu, tras el anuncio conjunto.

Los "Acuerdos de Isaac" para América Latina

Por otra parte, el mandatario adelantó que Argentina e Israel avanzarán en la firma de los llamados "Acuerdos de Isaac".

La iniciativa toma como inspiración los Acuerdos de Abraham, una serie de acuerdos firmados en 2020 que permitieron normalizar relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes con el impulso del entonces presidente estadounidense Donald Trump.

Según explicó, el objetivo es trasladar ese espíritu de cooperación a América Latina para profundizar los vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de la región.