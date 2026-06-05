El Wall Street Journal asegura que "el estilo confrontativo de Javier Milei expuso debilidades en el ejercicio del poder"

No va a ser una de las publicaciones periodísticas internacionales a las que el presidente de la Nación, Javier Milei, les adjudique su clásico e irónico "fenómeno barrial" en la red social X. Es que la dura nota del "Wall Street Journal" compara su estrategia de campaña online con la destreza para la gestión y hace una fuerte crítica.

El medio gráfico preferido de los mercados financieros internacionales destaca cómo Milei pasó de ejercer su profesión de economista en los paneles de televisión a ser el Jefe de Estado de la Argentina con gran presencia confrontativa en las redes sociales para construir una campaña ganadora en 2023 y sin depender de un aparato político tradicional.

"Muchos argentinos dicen que les cuesta llegar a fin de mes"

El Wall Street Journal publicó un artículo en el que se hace eco de las encuestas recientes que muestran una caída de la imagen de Milei.

Y marca que ya en 2026, "ese mismo estilo confrontativo expuso debilidades en el ejercicio del poder, alejando a aliados potenciales y fomentando el desgaste de la opinión pública". Sostiene que ahora el líder de La Libertad Avanza "contribuye a la erosión del apoyo legislativo y a una caída en la popularidad".

"Muchos argentinos dicen que todavía les cuesta llegar a fin de mes, y las encuestas sugieren un cansancio creciente con el estilo combativo de Milei", expone el artículo.

El título de la nota del Wall Street Journal es "El trolling online del presidente argentino Milei impulsó su ascenso. Ahora está perjudicando su reforma de libre mercado" (En inglés: Argentine President Milei's Online Trolling Fueled His Rise. It's Hurting His Free-Market Overhaul).

Wall Street Journal asegura que Milei usa X contra adversarios políticos

Según el Wall Street Journal, Milei utiliza X como arma principal contra adversarios políticos, empresarios y periodistas. Y justificó cada caso con un ejemplo.

El artículo resalta que calificó a un exministro de Economía como merecedor del "Gulag soviético", en referencia al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el peronista que suena como uno de los adversarios del peronismo para la carrera 2027.

Duro artículo del Wall Street Journal sobre la gestión de Javier Milei.

También menciona que Milei ridiculizó a empresarios y tildó de "traidores" o "parásitos" a sus detractores. Menciona que agredió en público durante varios discursos en diversos foros a uno de los empresarios industriales más grandes del país Paolo Rocca, a quien apodó "Señor chatarra de los cañitos caros" o "Don Chatarrín".

También repara en el costo de su estrategia digital como Presidente con los aliados del PRO, como el gobernador de Chubut Ignacio Torres. El Wall Street Journal recuerda que el jefe provincial expresó: "¿Qué ejemplo da el presidente a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, los insultos".

Para el Wall Street Journal, Milei "intimida a opositores y limita la construcción de alianzas estables".

El medio financiero también repara en la situación judicial por la criptomoneda $Libra que tras un posteo de Milei al respecto, hubo una pérdida de millones de dólares de inversores.