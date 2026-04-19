Javier Milei llegó a Israel y visitó el Muro de los Lamentos

Javier Milei aterrizó este domingo en Israel para comenzar una nueva gira oficial por ese país, la tercera desde que asumió. Apenas llegó, el presidente se trasladó a la ciudad de Jerusalén para realizar su primera actividad: una visita al histórico Muro de los Lamentos.



El gesto marcó el inicio de una agenda cargada de reuniones políticas y actividades institucionales. Durante su estadía, Milei participará además de los actos por el Día de la Independencia israelí y recibirá un reconocimiento por el respaldo que expresó hacia ese país en medio de las tensiones y conflictos en Medio Oriente.

El Presidente Javier Milei, acompañado por el Embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, rezó en el Muro de los Lamentos en su llegada a la Ciudad Vieja de Jerusalén. pic.twitter.com/Ant4KeZjZY — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 19, 2026

El jefe de Estado viajó acompañado por una delegación integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además de los ministros de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Entre los encuentros más relevantes previstos figura una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En esa instancia se espera avanzar en temas de cooperación bilateral y analizar el proyecto impulsado por el Gobierno argentino para trasladar su embajada a Jerusalén, iniciativa que implicaría reconocer formalmente a esa ciudad como capital del Estado israelí.

Javier Milei llegó a Israel, donde lo espera una apretada agenda.

Cómo sigue la agenda de Milei en Israel

Domingo 19 de abril

Por la tarde tendrá una reunión bilateral con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno mantendrá un encuentro con su par israelí, Gideon Sa'ar.



En el cierre del día habrá una firma de acuerdos conjuntos y participación en la pregrabación de la ceremonia por el Día de la Independencia en el Monte Herzl, que incluirá el tradicional encendido de antorchas.

Lunes 20 de abril

A las 10:30, Milei recibirá un Doctorado Honoris Causa en la Universidad Bar Ilán, donde el presidente brindará un discurso.

A las 15:30 dará comienzo la reunión oficial con el presidente de Israel, Isaac Herzog.

Por la tarde, visita a la Yeshiva de Hebrón, donde será distinguido por la institución y pronunciará un mensaje de respaldo político a Israel.

Martes 21 de abril

Por la mañana, encuentros con rabinos y visita al Santo Sepulcro.

Por la noche, participación en la ceremonia oficial por el Día de la Independencia de Israel.

Para el cierre de la visita, regreso breve al Muro de los Lamentos antes de emprender el vuelo de retorno a la Argentina.