Javier Milei encenderá la Antorcha de la Independencia en su gira por Israel

El presidente Javier Milei viajará a Israel durante el mes de abril para formar parte de los festejos por el 78° aniversario del Estado israelí, donde tendrá el rol protagónico de encender una de las antorchas conmemorativas.

Este reconocimiento, reservado habitualmente para personalidades destacadas del ámbito internacional, tendrá lugar en el Monte Herzl en el marco de una gira oficial programada entre el 19 y el 22 de este mes.

Una distinción de alto valor simbólico

La participación del jefe de Estado argentino responde a una invitación formal de las autoridades locales, quienes resaltaron su posicionamiento geopolítico y su respaldo explícito al país en el foro global.

La ceremonia del encendido de antorchas es el evento central de la festividad y simboliza la resiliencia y el crecimiento de la nación.

Respecto a la designación del mandatario, el embajador de Israel en Argentina manifestó que la elección se debe a que el presidente argentino se encuentra "en el lado correcto de la historia", subrayando la importancia de su defensa de los intereses israelíes en el escenario internacional.

Fortalecimiento de la agenda diplomática

Este viaje marca la tercera visita oficial de Javier Milei al territorio israelí desde el inicio de su gestión, lo que evidencia una profundización en las relaciones bilaterales.

El gesto se produce en un contexto de marcadas tensiones en Medio Oriente, donde la administración argentina ha ratificado su alineamiento con el Estado hebreo a través de diversas medidas diplomáticas.

Desde el entorno oficial destacaron que la invitación no solo es un honor personal para el Presidente, sino que representa un hito en la consolidación de los vínculos políticos y estratégicos con uno de sus principales aliados internacionales.