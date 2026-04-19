Javier Milei se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu

Javier Milei inició este domingo una nueva visita oficial a Israel, la tercera desde que asumió el cargo, con una agenda marcada por reuniones políticas y actividades institucionales de alto nivel.



Tras aterrizar en el país, el mandatario se trasladó directamente a Jerusalén para realizar su primera actividad oficial: una visita al histórico Muro de los Lamentos, uno de los lugares más sagrados del judaísmo.

La recorrida funcionó como punto de partida de una agenda que incluirá encuentros con las principales autoridades israelíes y su participación en los actos por el Día de la Independencia del país.

Este domingo, además de la visita al Muro de los Lamentos, Milei mantuvo un encuentro bilateral al mediodía con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En la reunión se esperaba que analizaran iniciativas de cooperación y dialogaran sobre el proyecto impulsado por el gobierno argentino para trasladar su embajada a Jerusalén, lo que implicaría reconocer formalmente a esa ciudad como capital del Estado israelí.



"Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca", escribió Netanyahu en sus redes sociales, junto con el video del encuentro.

El mensaje de bienvenida de Netanyahu para Milei.

Durante su estadía, el jefe de Estado argentino también será distinguido con un reconocimiento por el apoyo político que expresó hacia Israel en medio de las tensiones que atraviesa la región de Medio Oriente.

Milei viajó acompañado por una comitiva integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Así continúa la agenda de Milei en Israel



Domingo 19 de abril

La jornada concluirá con la firma de acuerdos conjuntos y la participación en la pregrabación de la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl, que incluye el tradicional encendido de antorchas.



Lunes 20 de abril

A las 10:30, Milei recibirá un Doctorado Honoris Causa en la Universidad Bar Ilán y brindará un discurso.

A las 15:30 comenzará la reunión oficial con el presidente israelí, Isaac Herzog.

Más tarde visitará la Yeshiva de Hebrón, donde será distinguido por la institución y pronunciará un mensaje de respaldo político a Israel.

Martes 21 de abril

Por la mañana, el mandatario participará de encuentros con rabinos y recorrerá el Santo Sepulcro.

Por la noche asistirá a la ceremonia oficial por el Día de la Independencia de Israel.

Antes de regresar a la Argentina, realizará una última visita al Muro de los Lamentos.