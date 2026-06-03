Patricia Bullrich y foto de paz con Karina Milei: "Trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente"

Luego de poner la renuncia a disposición por mostrarse "divergente" a la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, de retirar el pliego de una candidata a jueza federal, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, fue recibida en la Casa Rosada por la secretaria de la presidencia Karina Milei.

"Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Milei", informó Bullrich cerca de las 16 en la red social X. A los pocos minutos, los canales oficiales de comunicación de Presidencia difundieron también el posteo con la foto que muestra de frente a la hermana del Presidente y de perfil a la exministra de Seguridad.

El posteo de Patricia Bullrich en busca de dar una señal de paz con Karina Milei.

En plena tensión interna, "El Jefe" del partido violeta, como le dicen los propios a Karina, mantuvo un cara a cara con la senadora que llegó a Balcarce 50 desde el Congreso, donde se dio cita la Comisión de Labor Parlamentaria para definir la sesión de mañana en el Senado.

Allí se acordó entre La Libertad Avanza y los bloques opositores que el pliego de la candidata a jueza federal Verónica Michelli, ya con dictamen oficializado, quede postergado hasta la próxima semana. Este jueves habrá sesión por otros 50 candidatos a la Justicia y los proyectos de pago a fondos buitres y de propiedad privada.

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