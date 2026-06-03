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Miércoles, 3 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
ENCUENTRO

Patricia Bullrich y foto de paz con Karina Milei: "Trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente"

La Casa Rosada intenta apagar la tensión con la jefa de bloque en el Senado tras la objeción de conciencia por el retiro del pliego de una candidata a jueza federal.

Florencia Golender
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Luego de poner la renuncia a disposición por mostrarse "divergente" a la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, de retirar el pliego de una candidata a jueza federal, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, fue recibida en la Casa Rosada por la secretaria de la presidencia Karina Milei.

"Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Milei", informó Bullrich cerca de las 16 en la red social X. A los pocos minutos, los canales oficiales de comunicación de Presidencia difundieron también el posteo con la foto que muestra de frente a la hermana del Presidente y de perfil a la exministra de Seguridad.

El posteo de Patricia Bullrich en busca de dar una señal de paz con Karina Milei.
El posteo de Patricia Bullrich en busca de dar una señal de paz con Karina Milei.

En plena tensión interna, "El Jefe" del partido violeta, como le dicen los propios a Karina, mantuvo un cara a cara con la senadora que llegó a Balcarce 50 desde el Congreso, donde se dio cita la Comisión de Labor Parlamentaria para definir la sesión de mañana en el Senado

Allí se acordó entre La Libertad Avanza y los bloques opositores que el pliego de la candidata a jueza federal Verónica Michelli, ya con dictamen oficializado, quede postergado hasta la próxima semana. Este jueves habrá sesión por otros 50 candidatos a la Justicia y los proyectos de pago a fondos buitres y de propiedad privada.  

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