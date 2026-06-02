¡EN VIVO! Milei habla en el Congreso anual del IAEF

El presidente de la Nación, Javier Milei, cierra el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, IAEF, que se desarrolla bajo el lema "Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación".

En el mismo escenario disertaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.

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