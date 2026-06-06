El 57% de la gente cree que lo peor está por venir

La mirada de los argentinos sobre la situación económica del país continúa siendo mayoritariamente negativa, según lo precisa un informe difundido en los últimos días.

El dato más alarmante es que el 57,8% de los consultados considera que lo peor de la crisis económica aún está por venir, mientras que el 40,3% cree que la etapa más difícil ya quedó atrás.

Así lo precisa una encuesta de opinión pública llevada adelante por la consultora Giacobbe. Los resultados también muestran una fuerte preocupación por el presente económico y una imagen negativa predominante sobre la mayoría de los principales dirigentes políticos del país.

En primer lugar, al momento de definir en una sola palabra cuál es el principal problema de la Argentina, la "corrupción" apareció como la preocupación más mencionada por los encuestados. Detrás se ubicaron conceptos como "economía", "Milei", "desempleo", "pobreza", "inseguridad", "salarios" y "kirchnerismo".

La imagen de los principales dirigentes políticos

Otro apartado de este informe habla de la imagen de los principales dirigentes políticos, eventuales candidatos en 2027: ninguno de los nombres evaluados logró tener más opiniones positivas que negativas.

Patricia Bullrich encabezó el ranking de imagen favorable con un 38,8%, seguida por Axel Kicillof con 34,8%, Javier Milei con 34,2% y Myriam Bregman con 32,3%.

Sin embargo, todos registraron balances negativos, siendo Javier Milei el que cuenta con la cifra más alta de imagen negativa, un 55%. Axel Kicillof, un 53,6%, y Patricia Bullrich, un 49,5%.

Seguido, los dirigentes con peor valoración aparecieron Manuel Adorni, con un 64,5% de opiniones negativas; Mauricio Macri, con 62,5%; Victoria Villarruel, con 57,9%; y Cristina Kirchner, con 55,8%.



