El Gobierno de Javier Milei oficializó la reforma de la VTV: cómo funcionará el nuevo sistema

El Gobierno oficializó este miércoles una profunda reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV). La medida introduce cambios significativos en el esquema de revisiones obligatorias.

La decisión, quedó oficializada esta madrugada mediante la Resolución 32/2026 publicada en el Boletín Oficial, habilita a nuevos talleres para realizar los controles y la liberación de las tarifas, que pasarán a ser acordadas directamente entre los usuarios y los prestadores.

La normativa crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, una herramienta digital que funcionará a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). El objetivo es facilitar el ingreso de nuevos actores al sistema y ampliar la cantidad de centros habilitados para realizar las inspecciones técnicas obligatorias.

Según indica el texto oficial, cualquier Taller de Revisión Técnica que cumpla con los requisitos de infraestructura, equipamiento y personal técnico podrá solicitar su incorporación al registro. En ese sentido, los establecimientos autorizados estarán facultados para inspeccionar vehículos particulares, comerciales, de pasajeros y de carga, ampliando considerablemente el alcance de los servicios disponibles.

En esa línea, uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la eliminación de las tarifas reguladas para la VTV. A partir de ahora, cada conductor podrá elegir libremente dónde realizar la revisión y acordar el precio del servicio con el taller seleccionado.

Desde el Gobierno sostienen que esta apertura generará una mayor competencia entre prestadores, lo que podría traducirse en mejores condiciones para los usuarios y una reducción de los tiempos de espera.

En tanto, la normativa también establece un mecanismo más ágil para la habilitación de nuevos centros de inspección. En caso de que la autoridad competente no formule observaciones dentro de los plazos establecidos, el taller podrá comenzar a operar de manera provisoria hasta que se completen las auditorías técnicas correspondientes.

Pese a los cambios administrativos y comerciales, la reforma mantiene intactas las exigencias de seguridad vial. Los controles continuarán evaluando el estado de frenos, luces, neumáticos, emisiones contaminantes y demás sistemas esenciales para la circulación. Asimismo, las inspecciones deberán realizarse en un único acto y bajo la supervisión de un director técnico responsable.

Otro de los ejes de la modernización es la digitalización del sistema. El Certificado de Revisión Técnica (CRT) será emitido en formato digital y se incorporará una base de datos nacional que centralizará toda la información de las verificaciones realizadas en el país.

Por último, la fiscalización y auditoría de los talleres continuará a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), mientras que los plazos de vigencia de la VTV seguirán rigiéndose por la normativa actual, sin modificaciones en la frecuencia de las revisiones.