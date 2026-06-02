El Gobierno modificó los requisitos para la validación de certificados médicos y licencias por enfermedad

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó una reforma integral en los mecanismos de control y otorgamiento de justificaciones por cuestiones de salud.

El Gobierno nacional modificó los parámetros del certificado de licencia por enfermedad a través de una normativa de aplicación inmediata para el sector sanitario y laboral.

El nuevo esquema apunta a erradicar la presentación de documentos en formato papel y unifica los criterios de validez para el sector público y privado bajo una plataforma digital centralizada de monitoreo.

Digitalización obligatoria y entrecruzamiento de datos

La medida establece que todos los profesionales de la salud matriculados deberán confeccionar los certificados médicos de manera remota a través del sistema oficial de gestión.

El nuevo documento electrónico contará con una firma digital validada y un código QR de verificación instantánea.

Esta herramienta permitirá un entrecruzamiento de datos en tiempo real entre los efectores de salud, los empleadores y los organismos de la seguridad social.

De este modo, se busca agilizar los plazos de tramitación de las carpetas médicas y optimizar la auditoría de las inasistencias justificadas.

Sanciones y control de las patologías crónicas

El protocolo fija límites temporales estrictos para la validación de las ausencias según el diagnóstico clínico ingresado y determina que las prórrogas requerirán auditorías presenciales o juntas médicas obligatorias para los casos de tratamientos prolongados.

Asimismo, la normativa contempla severas penalidades administrativas y la suspensión temporal de la matrícula para aquellos médicos que emitan certificaciones apócrifas o sin la debida justificación clínica.

Con este cambio en las reglas de juego, las autoridades sanitarias nacionales pretenden reducir el ausentismo injustificado y garantizar una mayor transparencia en el uso de los recursos presupuestarios vinculados a las licencias laborales.