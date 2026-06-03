Diputados debate el Súper RIGI y la Ley de Lobby: el oficialismo busca aprobar proyectos clave antes de fin de junio

El oficialismo en la Cámara de Diputados puso en marcha una intensa agenda legislativa para junio con el objetivo de avanzar en una serie de proyectos considerados estratégicos por el Gobierno nacional. En una reunión realizada entre autoridades parlamentarias y bloques aliados, La Libertad Avanza definió el cronograma de trabajo para las próximas semanas, con el foco puesto en el debate del denominado Súper RIGI y la Ley de Lobby.

El encuentro se desarrolló este martes en la oficina de Presidencia de la Cámara baja y contó con la participación de Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, quien será uno de los principales expositores durante el plenario de comisiones convocado para este miércoles. Allí comenzará formalmente la discusión del nuevo régimen de incentivos a las grandes inversiones, una de las apuestas económicas más importantes de la Casa Rosada.

El proyecto conocido como Súper RIGI busca atraer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares destinadas a sectores considerados estratégicos o en etapa de desarrollo experimental en Argentina. Entre las actividades alcanzadas se encuentran la inteligencia artificial, la fabricación de baterías de litio, la producción de vehículos eléctricos y otras industrias vinculadas a la innovación tecnológica.

De este modo, para incentivar el desembarco de capitales, la iniciativa contempla beneficios fiscales como reducciones en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, menores cargas sobre dividendos, exenciones en derechos de importación y exportación, además de rebajas en las contribuciones patronales. Sin embargo, algunos legisladores del PRO y la UCR expresaron reparos por el posible impacto que estas medidas podrían tener sobre los ingresos de provincias y municipios.

En paralelo, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General comenzarán a debatir la denominada Ley de Lobby, impulsada por el Poder Ejecutivo bajo el nombre de Régimen de Gestión de Intereses. La propuesta busca garantizar mayor transparencia en los vínculos entre funcionarios públicos y representantes del sector privado durante los procesos de elaboración y toma de decisiones estatales.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso libre, gratuito y digital, en el que deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de representación ante organismos del Poder Ejecutivo o el Congreso Nacional.

La estrategia del oficialismo es realizar al menos dos reuniones informativas sobre ambos proyectos, obtener los dictámenes correspondientes y llevarlos al recinto antes de finalizar junio. Las fechas tentativas para la sesión son el 18 o el 24 de ese mes. Además del Súper RIGI y la Ley de Lobby, el temario podría incluir acuerdos internacionales, el acuerdo con los holdouts y la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativas que forman parte del paquete legislativo prioritario para el Gobierno de Javier Milei.