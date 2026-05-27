Presentaron un proyecto en el Congreso para legalizar la eutanasia y la muerte asistida en Argentina

El diputado nacional socialista Esteban Paulón presentó este martes en el Congreso un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y la muerte asistida en la Argentina. La iniciativa, denominada "Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida", busca reconocer el derecho de las personas con enfermedades graves e incurables a solicitar asistencia médica para morir de manera voluntaria.

El texto presentado propone incorporar al sistema de salud argentino dos modalidades distintas. Por un lado, la eutanasia, entendida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional médico. Por otro, la muerte asistida, mecanismo mediante el cual el propio paciente se autoadministra la medicación proporcionada por un especialista.

Según el proyecto, podrán acceder a la práctica las personas mayores de 16 años, argentinas o residentes permanentes desde hace al menos un año, que atraviesen enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos imposibilitantes que generen sufrimiento físico o psíquico considerado intolerable. Además, el paciente deberá expresar su voluntad de forma libre, consciente e informada.

La iniciativa busca legalizar la eutanasia y muerte asistida en el país.

En ese sentido, la iniciativa establece un procedimiento estricto para habilitar la práctica. El solicitante deberá presentar dos pedidos separados por un plazo mínimo de 15 días y tendrá la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento.

Además, destacaron que será obligatoria la intervención de un médico responsable, un profesional consultor independiente y un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en salud mental, cuidados paliativos y bioética.

En tanto, otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de una Comisión de Evaluación y Garantías, organismo que deberá analizar cada caso antes de autorizar el procedimiento. A su vez, el texto aclara que la muerte médicamente asistida se contempla como una opción excepcional dentro de los cuidados al final de la vida y obliga al sistema sanitario a garantizar previamente el acceso efectivo a tratamientos paliativos.

La propuesta también incorpora cambios en el Código Penal argentino. El proyecto establece que no será punible el profesional de la salud que practique una eutanasia o muerte asistida siempre que cumpla con todos los requisitos previstos en la futura ley. Asimismo, modifica la Ley de Derechos del Paciente y el Código Civil y Comercial para incluir directivas anticipadas relacionadas con este tipo de decisiones médicas.

En relación con la objeción de conciencia, la iniciativa reconoce el derecho individual de médicos y profesionales de la salud a negarse a participar del procedimiento. Sin embargo, prohíbe que hospitales, clínicas o instituciones sanitarias rechacen la práctica por razones ideológicas o religiosas, por lo que deberán garantizar igualmente el acceso al derecho.

Por último, el debate sobre la eutanasia contó con varios intentos legislativos en Argentina y suma apoyos en distintos espacios políticos, aunque también enfrenta el rechazo de sectores vinculados a la Iglesia y organizaciones provida.